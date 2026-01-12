Campionatul European de handbal masculin EHF EURO 2026 este transmis în exclusivitate de VOYO.

Naționala României, condusă de selecționerul George Buricea, este într-o grupă cu Portugalia, Danemarca și Macedonia de Nord.

Programul naționalei României la EURO



Tricolorii debutează vineri împotriva Portugaliei, națională pregătită de antrenorul campioanei en-titre Dinamo București, Paulo Pereira.

Vineri 16 ianuarie, ora 19:00: România - Portugalia

Duminică 18 ianuarie, ora 21:30: România - Danemarca

Marți 20 ianuarie, ora 19:00: România - Macedonia de Nord

* Toate meciurile se văd EXCLUSIV pe VOYO.



O sumedenie de handbaliști de la Dinamo prezenți la EHF EURO 2026



De altfel, Dinamo, campioana ”eternă” a ultimului deceniu din handbalul românesc, are o sumedenie de jucători convocați la echipele naționale pentru turneul final al Campionatului European EHF EURO 2026.

Conform site-ului oficial EHF, Ionuț Iancu, Robert Militaru, Călin Dedu, Daniel Stanciuc, Ionuț Nistor, Andrei Buzle și Roman Dodică sunt prezenți cu naționala României, dar convocați mai sunt și Miklos Rosta (Ungaria), Andrii Akimenko (Ucraina), Vladimir Cupara (Serbia), Frederik Ladefoged (Danemarca), Miguel Martins (Portugalia), Tom Pelayo (Franța) sau Branko Vujović (Muntenegru), plus antrenorul principal Paulo Pereira, care este și selecționerul Portugaliei.



Lotul oficial al României, publicat pe site-ul EHF

