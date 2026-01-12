Cea de-a doua săptămână de Desafio: Aventura debutează sub semnul dramatismului și al deciziilor care pot schimba definitiv parcursul competiției. Visătorii, Norocoșii și Luptătorii continuă lupta acerbă pentru marele premiu de 150.000 de euro, însă ediția din această seară promite să ridice miza la un nivel fără precedent.



De la 20:30, la PRO TV și pe VOYO, competiția intră într-un nou capitol tensionat, odată cu bătălia pentru recompensă, un joc care va testa nu doar forța fizică, ci și strategia, comunicarea și capacitatea de a rămâne lucid sub presiune extremă. Tot astăzi, telespectatorii vor fi martorii unei noi bătălii a căpitanilor, în care fiecare echipă va fi nevoită să ia decizii grele și să își aleagă reprezentanții pentru confruntarea directă.

Desafio | Aventura intră într-o nouă etapă: recompensele schimbă regulile jocului. Prunea va avea un rol cheie



În jocul pentru recompensă, Florin Prunea va avea un rol-cheie, fiind liderul de pe margine al echipei sale. Acesta își va ghida vocal coechipierii, devenind vocea care poate face diferența dintre victorie și eșec. Comunicarea, încrederea și sincronizarea vor fi esențiale într-o competiție în care fiecare secundă contează. “De când au pășit pe acest tărâm neiertător, concurenții au învățat pe propria piele că Thailanda nu iartă nicio slăbiciune, iar Naga, spiritul care veghează asupra acestei aventuri, ridică mizele în fiecare zi. Oboseala acumulată, foamea, condițiile dure și presiunea psihologică încep să își spună cuvântul. Fiecare zi petrecută în competiție devine mai grea, iar fiecare decizie poate avea consecințe majore.”



„Competiția merge mai departe, iar regulile se schimbă. Pentru prima dată, nu mai e vorba doar de onoare sau supraviețuire. Astăzi, miza este recompensa – una care va răsturna complet echilibrul dintre echipe”, anunță Daniel Pavel, gazda show-ului.

Desafio, pe Pro TV și VOYO



În taberele lor, Visătorii, Norocoșii și Luptătorii își duc traiul în condiții radical diferite, iar contrastele devin tot mai evidente. Visătorii încearcă să reziste în pustiu, Luptătorii își găsesc refugiul într-un sat pescăresc, în timp ce Norocoșii se bucură de confortul unei vile. Diferențele de trai nu fac decât să amplifice tensiunile și frustrările. Orgoliile ies la suprafață, caracterele se conturează tot mai clar, iar alianțele încep să se formeze. Se leagă prietenii, dar apar și primele fisuri, iar dezbinările devin arme strategice într-un joc în care scopul final rămâne același: victoria și marele premiu de 150.000 de euro.

Așadar, nu ratați, în această seară, de la 20:30, la PRO TV și pe VOYO, o nouă ediție a reality-ului Desafio: Aventura.

