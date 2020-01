Adrian Mutu ii RASPUNDE lui Mircea Lucescu: "Acum ce sunt? Nu sunt antrenor?" Ce spune despre CRITICILE primite

Adrian Mutu a sustinut o conferinta de presa astazi.

Aflat in Spania, alaturi de selectionerul Mirel Radoi, Adrian Mutu a sustinut o conferinta de presa in care a abordat mai multe subiecte. Selectionerul nationalei de tineret i-a raspuns lui Mircea Lucescu, care a declarat cu o zi in urma ca acesta nu ar fi antrenor.

"Am vazut declaratia. Nu stiu, acum ce sunt? Pana la urma declaratia lui Mircea Lucescu nu a fost atat de rea.

Am spus si eu ca trebuie sa dovedesc, insa nu trebuie sa le dovedesc celor care ma critica. Ci tuturor, inclusiv mie, trebuie sa imi demonstrez ca meseria pe care am ales-o stiu sa o fac bine si sa avansez in cariera mea si sa fiu un antrenor cat mai bun.

Asta nu inseamna ca ma supar daca X sau Y spun sau au anumite pareri. Imi vad de treaba mea, daca ar fi sa citesc tot ce se spune despre mine, nu as mai avea timp sa fac alte lucruri care sunt importante.

Bineinteles ca am incredere in mine, asa cum am foarte mare incredere in baietii care vor veni la lot si cred ca vom face treaba buna.

Ideea e ca in fotbal se poate intampla orice. Cand ajungem la meciul cu Danemarca eu trebuie sa fi facut tot ce mi-a stat in putinta sa pregatesc meciul asa cum trebuie, baietii sa fie intr-o forma buna, sa aiba idee de joc si sa stie ce vreau de la ei, pe teren.

Atunci, daca suntem impacati cu noi insine si reusim sa fim concentrati, cred ca vom scoate un rezultat pozitiv. Daca nu, mergem inainte pentru ca rezultatul este responsabilitatea mea, nu a baietilor", a declarat Adrian Mutu la conferinta de presa.