Mutu a fost VALIDAT ca selectioner la U21! Burleanu are abia acum voie sa negocieze cu el. :)

Adrian Mutu a primit aprobarea in unanimitate a Comitetului Executiv al FRF.

Mutu a fost propunerea Comisiei Tehnice pentru banca nationalei U21, ramasa libera dupa ce Mirel Radoi a fost numit selectioner.

Mutu, ultima data la Al Wahda U21, ar trebui sa inceapa abia acum negocierile cu Federatia, conform anuntului de pe site-ul sau. In realitate, totul este rezolvat si mai lipseste doar anuntul oficial al numirii.

Mutu intra direct in focuri la U21. Are derby cu Danemarca pe 31 martie, apoi pleaca in Finlanda cu nationala mica. Danemarca e singura care ne-a batut in actualele calificari, pe 10 septembrie, la Aalborg, 2-1. Danemarca are numai victorii in preliminariile Euro 2021 si conduce grupa Romaniei.