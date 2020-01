"Toti neavenitii se pricep la fotbal!" Declaratiile INCENDIARE ale lui Piturca despre numirea lui Mutu la nationala de tineret! Ce a spus despre Craiova

Victor Piturca a vorbit despre noul selectioner al nationalei de tineret.

Fostul antrenor al Craiovei a oferit un interviu pentru Pro Sport in care a vorbit despre numirea lui Adrian Mutu la nationala de tineret, dar si despre criticile pe care noul selectioner deja le primeste. Piturca a declarat ca a vorbit deja cu fostul "decar" al nationalei.

"Era normal sa vorbesc cu el, i-am si spus ca cei care au lucrat cu mine si cu care am dus niste lupte sunt foarte importanti. Chiar daca a fost la un moment dat suparat pe mine, am mai discutat, a trecut. Ma bucur foarte mult ca e noul selectioner. Il felicit si ii doresc multa bafta. Conteaza foarte mult experienta lui ca fotbalist, in plus este si un baiat inteligent.

Nu ma mira ca s-au gasit si destui care sa critice alegerea lui Mutu, de obicei asta este caracterul nostru. Asa e la noi, toti neavenitii se pricep la fotbal. E normal daca a fost cu cei din Federatie sa fie el cel ales si nu un Cristi Chivu, de exemplu. Cristi poate nici nu ar fi vrut. Dar care este problema? Adi trebuie sa abordeze de o alta maniera, nu s ase gandeasca ce presiune este dupa Mirel Radoi.

Nu neaparat sa obtina rezultate formidabile. Daca le si obtine, foarte bine. Are o generatie buna. Chiar daca lumea il pandeste acum, probabil, sa greseasca si sa readuca in prim-plan episoade din viata lui, el stie ca astea trec. Mi-a fost si mie greu atunci ca selectioner sa il readuc in prim-plan, dar am reusit", a declarat Victor Piturca la Pro Sport.

"Ma antrenez singur, poate revin sa joc"

Victor Piturca a fost intrebat si despre Universitatea Craiova, insa a refuzat sa raspunda despre fosta echipa. In schimb, a oferit un raspuns amuzant, conform caruia s-ar intoarce pe teren ca jucator.

"Despre Craiova nu vreau sa mai vorbesc chiar nimic. Nu vreau sa discut cu nimeni, nici de cum va arata play-off-ul. Eu acum sunt intr-o perioada de relaxare, ma antrenez singur, poate revin sa joc", a adaugat Victor Piturca.