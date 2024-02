„Avem de lucrat!” Nicolae Dică, descumpănit după înfrângerea cu UTA Arad: „Trebuie să fii dur”

Două egaluri și o înfrângere are Nicolae Dică la FC Voluntari și le cere jucătorilor săi să-și schimbe atitudine din timpul meciurilor dacă vor să rămână în prima ligă în acest sezon.

„Nu ne-am câștigat duelurile, nu am reușit să fim mai oportuniști în ultimii 20 de metri, avem de lucrat, nu reușim să luăm acțiuni 1 contra 1. Avem mult de muncă, știm acest lucru, vom vedea ce vom face.

Da (n.r. - este îngrijorat de problemele din ofensivă), în momentul când nu marchezi, trebuie să înțelegem că în careu trebuie să fii dur, să câștigi duelul, să iei fața adversarului și să marchezi.

Dică cere mai multă determinare de la jucătorii săi

Am adus multe mingi în careu, am pus presiune în a doua repriză, dar nu am reușit să marcăm. Și defensiv trebuie să fim atenți. La gol nu am făcut marcajul în careu cum trebuia.

Clasamentul este strâns, dar de asta s-au apucat de fotbal, sunt jucători cu experiență, unii au mai trecut prin momente dificile, e important să menținem echipa în prima ligă. Trebuie să schimbăm atitudinea, să punem presiune, trebuie să înțeleagă că trebuie să joace sub presiune, doar așa pot face performanță.

Am așteptări de la toți jucătorii, când intră pe teren, îi bag pentru că am încredere în ei și trebuie să ajute echipa”, a spus Nicolae Dică după meci.

În urma înfrângerii cu UTA Arad, FC Voluntari a rămas pe locul 13 în clasament, cu 27 de puncte. Ilfovenii vor întâlni etapa următoare Universitatea Craiova, în deplasare, luni (26.02.2024), de la ora 20:00.