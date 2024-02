Kylian Mbappe, transfer la Liverpool? Reacția lui Jurgen Klopp

Atacantul francez este foarte aproape de un transfer la Real Madrid, club care a încercat să-l aducă și în vară. Atunci, Mbappe a preferat să rămână la PSG și să-și ducă actualul contract la bun sfârșit.

Pe lista echipelor interesate de Kylian Mbappe s-a numărat, până nu de mult, și Liverpool. Despre acest aspect a fost întrebat și Jurgen Klopp (56 de ani), antrenorul care și-a anunțat plecarea de la echipă la finele acestui sezon.

Germanul s-a limitat să spună că s-ar arăta surprins dacă francezul ar alege să se transfere pe Anfield.

„Nu am habar. Nu sunt implicat în asta... dar pot să vă spun că aș fi surprins. Ar fi dificil pentru majoritatea cluburilor de top pe care le cunosc, salarii, sumă de transfer...”, a spus Jurgen Klopp.

