Primul "11" al lui Mutu. 11 episoade incredibile in care a fost implicat “Briliantul” de-a lungul carierei de jucator

Adrian Mutu este noul selectioner al echipei U21 a Romaniei, luandu-i locul lui Mirel Radoi, promovat la reprezentativa de seniori.

11. In aprilie 2016, Adi Mutu a plecat cu scandal de la ASA Tg. Mures. Directorul sportiv Daniel Stanciu i-ar fi transmis lui Mutu ca el are doar contract de jucator si ca nu mai are dreptul sa conduca antrenamentele echipei. In acel moment, atacantul a rabufnit la adresa lui Stanciu si lucrurile au degenerat, cei doi fiind separati cu greu de persoanele aflate in preajma. Scandalul de la sedinta de antrenament a fost aflat si de Claudiu Maior, cel care se ingrijea de clubul intrat in insolventa. Acesta l-a chemat pe fotbalist la o discutie, in urma caruia Mutu a decis sa-si rezilieze contractul si sa plece de la Tg. Mures. Incidentul venea la putin timp dupa ce presa scria ca antrenorul George Ciorceri le transmisese conducatorilor ca nu mai poate lucra cu Mutu, care ar fi coalizat in jurul lui veteranii din vestiar si ar fi incercat sa conduca de capul lor pregatirea echipei.

10. In ultimii ani, Mutu a fost in razboi mediatic cu Adrian Martian, un fost asociat de afaceri si fost patron la UTA Arad. Acesta l-a acuzat inclusiv ca ar fi comandat uciderea sa. „Eram la o receptie, intr-un hotel din Corsica si Adi, din disperare ca nu putea sa imi dea banii pentru afacerea in care eram parteneri, dupa ce s-a facut praf, a pus la cale sa ma lichideze. Au venit doi corsicani inarmati si Mutu mi-a spus ’gata de aici nu mai pleci decat mort’. Eu i-am spus: ’daca eu mor, tu mori cu mine’. Cei doi corsicani stiau cine sunt si s-au retras. Mama lui era de fata, ea ii facea toate jocurile. Tot in Corsica, eu eram la mine acasa si, la 4.00 dimineata, a venit Adi sa imi arate ceva. Avea in portbagaj un baiat legat. Din cateva am inteles l-a deranjat cu ceva baiatul respectiv. Daca îl oprea Politia atunci, seara, cat era el de Mutu, lua 20 de ani de puscarie linistit. Datorita mie i-a dat drumul baiatului, ca el cine stie ce mai voia sa-i faca, sa-l dea la caini”, a declarat Martian.

9. In aprilie 2014, la doar doua luni de la revenirea in Liga 1, presa scria ca Adi Mutu ar fi fost batut intr-un club de noapte din Bucuresti. Pe fondul consumului de bauturi alcoolice, el ar fi intrat in conflict cu Nuredin Beinur, un controversat om de afaceri din Constanta, interceptat de SRI si arestat pentru fapte comise cu violenta. Cei doi avusesera anterior o relatie de prietenie si ambii fusesera cununati de Nicu Gheara, un alt afacerist cu puternice legaturi in lumea interlopa din Romania. Dupa o altercatie in interiorul stabilimentului, la iesirea din club, Beinur si bodzguarzii sai l-ar fi agresat pe Mutu, iar fotbalistul s-ar fi ales cu o lovitura puternica la brat si cu mai multe echimoze pe corp si pe fata.

8. In septembrie 2004, inaintea meciurilor cu Macedonia si Andorra din preliminariile CM 2006, selectionerul Anghel Iordanescu i-a lasat pe jucatori sa plece luni seara acasa, urmand ca marti dimineata sa revina in cantonamentul de la Saftica. In acel interval, in loc sa mearga acasa, Mutu a petrecut timpul in sectia de politie, dupa ce, in jurul orei 4.00 dimineata, a fost inregistrat cu viteza excesiva de un echipaj de la Circulatie, care i-a semnalizat sa traga pe dreapta. Fotbalistul nu a oprit la semnal si a fost urmarit 10 km prin Capitala, din Drumul Taberei pana in Piata Victoriei, fiind blocat doar dupa ce mai multe masini de politie l-au incercuit, raspunzand apelului prin statie. Mutu a scapat doar cu permisul suspendat si o amenda, fiind iertat de celelalte acuzatii, dupa o vizita impreuna cu Gigi Netoiu la sediul Directiei Politiei Rutiere.

7. Ronald Zubar, care a fost coechipier cu "Briliantul" la Ajaccio, a dezvaluit ca, in vara lui 2013, acesta a incercat sa isi intoarca colegii impotriva antrenorului Fabrizio Ravanelli. Dupa ce planul nu a reusit, pe fondul consumului de alcool, Mutu i-a fi spus lui Zubar ca Ravanelli nu-l respecta si ca il batjocoreste, apoi a pus mana pe telefon si l-a sunat pe antrenorul italian, jignindu-l si cerandu-i sa vina la el acasa. Tehnicianul a venit, iar de acolo lucrurile au degenerat. "Esti gelos pe mine. Eu sunt un star in Italia, iar tu esti un nimeni acum. Esti doar un batran cu parul alb", i-ar fi spus Mutu lui Ravanelli, potrivit lui Zubar. A urmat un schimb dur de cuvinte, dar momentul in care nervii italianului au cedat a fost cel in care Mutu i-a suflat fumul de tigara in fata antrenorului sau. Cei doi s-au incaierat, iar Zubar a fost nevoit sa intervina si sa-i separe pe cei doi.

6. In 2009, Serbia umilea Romania, scor 5-0, la Belgrad, in preliminariile Campionatului Mondial 2010. Dupa meciul jucat pe stadionul “Marakana”, Mutu a parasit pe ascuns hotelul Hyatt din Belgrad, in care era cazata selectionata Romaniei, si a plecat la o petrecere, unde fusese invitat de Ratko Buturovic, un celebru interlop muntenegrean, patron al clubului Vojvodina Novi Sad, decedat in 2013 chiar in hotelul unde se intalnise cu fotbalistul roman. Supararea rezultatului si faptul ca Mutu plecase pe furis sa se intalneasca cu „Bata KanKan”, considerat un membru de seama al puternicei mafii muntenegrene si arestat in 2008 pentru trucare de meciuri, au facut ca in spatiul public sa apara diverse speculatii, inclusiv ca jucatorii nu si-ar fi aparat corect sansele in meciul de la Belgrad.

5. In 2010, Mutu l-a batut pe ospatarul kosovar Berat Recaj intr-un bar din Florenta. Fotbalistul i-a provocat victimei trauma contuziva cranio-faciala, contuzii ale toracelui si abdonemului si o fractura a piramidei nazale, acesta avand nevoie de 25 de zile de ingrijire medicala. Agresiunea a survenit dupa ce angajatul a refuzat sa il mai serveasca cu bauturi alcoolice pana nu achita nota de plata si a primit mai multe lovituri de picior si de pumn, fotbalistul Fiorentinei fiind suparat ca ospatarul nu stia cine este si ca are nota permanenta deschisa in acel local. In 2015, pentru aceasta agresiune, Mutu a primit 14 luni de inchisoare cu suspendare din partea justitiei italiene.

4. In 2006, in timpul cantonamentului dinaintea meciului cu Bulgaria, din preliminariile Euro 2008, Mutu l-a batut pe un ospatar din Constanta, in hotelul nationalei, cu o ranga invelita intr-un prosop. Totul ar fi inceput la restaurantul “New Safari”, acolo unde “tricolorii” iesisera sa ia masa, iar Mutu ar fi fost deranjat de un chelner care i-ar fi facut poze in timp ce manca si i-ar fi raspuns, cand i s-a cerut sa inceteze. Dupa un schimb de replici taios, chelnerul, pe nume Gigi Grosu, a replicat impetuos si l-a facut ’drogat’ pe fotbalist. Mutu a plecat spre hotelul “Rex” si, dupa cateva ore, in restaurantul in care luasera masa fotbalistii ar fi aparut niste persoane care au intrat in vorba cu Gigi Grosu. I-au spus ca lui Mutu ii pare rau pentru incident si ca, la hotel, ii va da un tricou cu autograf. Grosu a acceptat sa urce in camera lui Mutu, dar acolo, in loc de tricou, fotbalistul il astepta cu o ranga infasurata in prosop, cu care l-ar fi altoit pe barbat. Politia a investigat cazul, dar nu s-a ajuns la nicio inculpare pentru ca victima nu a facut plangere penala. Peste ani, Zlatan Ibrahimovici povestea ca Mutu se lauda cu acest incident in fata colegilor de la Juventus.

3. In 2010, pe cand evolua la Fiorentina, Mutu a fost suspendat 9 luni pentru dopaj, dupa ce testele antidoping au aratat ca a folosit sibutramina, un derivat de amfetamina care se gasea in pastilele de slabit pe care sora sa i le cumparase de la o farmacie din Bucuresti. Oficialii toscani au scapat de atacantul roman la putin timp dupa expirarea suspendarii si revenirea pe teren, el mai jucand apoi la echipe mai modeste, precum Cesena, Ajaccio, Petrolul, Pune City sau ASA Tg. Mures, de unde s-a retras in 2016.

2. Starleta de filme pentru adulti Laura Andresan le-a dezvaluit jurnalistilor britanici de la „The Sun” ca a participat la o orgie in apartamentul ei, impreuna cu Mutu si cu doi prieteni de-ai lor. „L-am invitat la mine acasa si a venit in scurt timp, insotit de un prieten comun si de o prietena de-a mea, Anca. M-am dus la bucatarie sa tai niste ananas si m-am ranit la mana cu cutitul, iar Mutu a venit in graba sa ma intrebe daca poate sa ma ajute. Cand a vazut rana mi-a luat mana, a dus-o la gura si a inceput sa-mi suga sangele ca un vampir. Mi-a iubit sanii, i-a sarutat si mangaiat inainte de a ma dezbraca si a-mi face sex oral. Are un corp frumos si a fost fermecator si sexy cand am vorbit, dar era ca un incepator in ale sexului, ca un baietel cu foarte putina experienta”, le declara Andresan mai tarziu jurnalistilor britanici.

1. In 2004, Mutu a fost supendat pentru consum de cocaina, in perioada in care era legitimat la Chelsea. Ziaristii britanici scriau ca, din cauza comportamentului labil al fotbalistului, patronul Roman Abramovici, antrenorul Jose Mourinho si conducerea londonezilor au cerut un test antidoping pentru a vedea care este cauza iesirilor necontrolate ale fotbalistului. Desi a spus ca a recurs la consumul de cocaina pentru ca era deprimat dupa divortul de Alexandra Dinu, el s-a confesat atat Comisiei de Disciplina a forului englez, cat si Asociatiei Fotbalistilor Profesionisti, recunoscand ca era un consumator obisnuit si era chiar dependent de droguri, dupa ce mai multi colegi sesizasera ca venise drogat la antrenamente si la meciuri. Ulterior, Chelsea a apelat la FIFA pentru a cere suspendarea pe termen nelimitat a lui Adrian Mutu din fotbalul profesionist pentru neplata celor 17 milioane de euro stabilite ca despagubiri in urma scandalului "Cocaina", londonezii avand castig de cauza atat la TAS, cat si la FIFA Dispute Resolution Chamber si Federal Supreme Court of Switzerland.