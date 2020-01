Se SCOATE de pe banca! Anuntul lui Mutu despre participarea la Jocurile Olimpice: "Eu o sa stau in tribuna cu Stoichita"

Mutu nu vrea sa-l incurce pe Radoi in pregatirea Jocurilor Olimpice.

Il lasa pe selectionerul de la nationala mare sa fie singur pe banca la Tokyo. Mutu spune ca-l va sustine pe Radoi doar din tribune la JO. 'Briliantul' va ramane doar la U21, pe care spera s-o califice la Euro din 2021.

"Mirel merita sa fie la Tokyo. Eu voi fi acolo, probabil in tribuna, asta depinde de Mirel. Nu ma vad cu un rol neaparat, el a obtinut aceasta calificare. El merge cu o nationala U23 acolo. O sa fiu in tribuna alaturi de domnul Stoichita, probabil, sa-l sustinem. Daca Mirel considera ca are nevoie de mine, sunt la dispozitie, fara niciun fel de problema. Dar cred ca voi fi in tribuna", a spus Mutu.