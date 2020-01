Dumitru Dragomir il CONTRAZICE pe Becali: "Poti sa pui la indoiala valoarea lui Mutu?" Ce spune fostul presedinte LPF despre noul selectioner

Dumitru Dragomir nu este de acord cu afirmatiile pe care Giovanni Becali le-a facut despre noul selectioner al nationalei de tineret.

Fostul presedinte al LPF a vorbit la Digi Sport despre afirmatiile facute de faimosul impresar. Giovanni Becali a declarat ca Adrian Mutu are prioritate in fata lui Cristi Chivu pentru postul de selectioner deoarece fostul "decar" al nationalei a fost de partea lui Razvan Burleanu la alegerile FRF, in timp ce Chivu l-a sustinut pe Ionut Lupescu.

Dumitru Dragomir l-a laudat pe Adrian Mutu si a declarat ca numirea lui in calitate de selectioner este un lucru benefic pentru Romania U21.

"Si daca este adevarat ce a spus Becali, poti sa pui la indoiala valoarea lui Mutu? A fost un jucator foarte mare, poate fi la fel si ca antrenor, cunoaste tot ce exista, si tampenii, si frumuseti in sportul asta, vine din parinti profesori. Daca il cunosti pe Mutu, vezi ca este un tip extrem de capabil, inteligent. Am mare incredere ca va face treaba buna.

Aceasta meserie poate fi furata daca ai de la cine, iar el a avut, a avut antrenori dementiali. Si la Dinamo, si peste tot pe unde a fost", a declarat Dumitru Dragomir la Digi.