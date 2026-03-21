Cine ar fi zis, la începutul sezonului, că FC Argeș și Universitatea Cluj vor ajunge să se dueleze, în play-off, cu șanse mari la câștigarea campionatului? Un asemenea pronostic ar fi stârnit, probabil, hohote de râs în studiourile unor emisiuni TV.

Fix asta se întâmplă însă acum! Clasamentul arată că ambele formații au șanse mari la locul 1. Iar cine va câștiga, diseară, va lua o opțiune și mai serioasă în lupta pentru supremație.

FC Argeș – Universitatea Cluj a fost prefațat de site-ul LPF, care a oferit o serie de statistici legate de cele două rivale. Iată-le:

*13 februarie 2026, Petrolul - FC Argeș 2-1: a fost singura înfrângere suferită de piteșteni în ultimele șase etape, în rest au patru succese și o remiză.

*Ardelenii au câștigat opt dintre precedentele nouă meciuri jucate în Superligă, interval în care au pierdut doar un joc (7 februarie 2026, CFR Cluj - U Cluj 3-2).

*FC Argeș este echipa cu cele mai multe partide fără gol încasat - 16, dintre care șase au fost în acest an calendaristic.

*14 goluri din faze fixe au marcat studenții clujeni pe durata campionatului, dintre care 10 au fost reușite în 2026.

*Ricardo Matos, Adel Bettaieb (FC Argeș) și Jovo Lukic (U Cluj) sunt jucătorii care au deschis de cele mai multe ori scorul în ediția curentă, fiecare de șase ori (la finalul etapei precedente).

*Cu cinci goluri marcate și șase pase decisive, Issouf Macalou este fotbalistul cu cele mai multe contribuții ofensive în cele 10 runde disputate în 2026.

*Spaniolul Roberto Sierra (FC Argeș) este singurul jucător din cele două loturi care a evoluat în toate cele 31 de etape din sezonul actual.

*Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 61 de ori, de 28 de ori au câștigat argeșenii, de 23 de ori s-au impus ardelenii, iar alte 10 partide s-au terminat la egalitate.

*Întâiul meci în Superliga României a avut loc pe 26 noiembrie 1961, Dinamo Piteşti - Ştiinţa Cluj 1-2, antrenori Ştefan Vasile, respectiv Nicolae Săbăslău. În retur, pe 1 iulie 1962, în victoria studenților clujeni cu 5-1, s-a consemnat debutul lui Nicolae Dobrin, rămas şi azi cel mai tânăr debutant din istoria primei ligi.

*Cea mai mare diferenţă de scor: 27 august 1972, FC Argeş - U Cluj 5-0.

*Cea mai recentă dispută directă din campionat: 3 februarie 2026, Universitatea Cluj - FC Argeș 3-1.

*Cristiano Bergodi și Bogdan Andone s-au mai întâlnit de patru ori, de trei ori a câștigat actualul tehnician al clujenilor, iar o partidă s-a terminat cu victoria antrenorului aflat, în prezent, pe banca tehnică a argeșenilor.

De la ora 20:30, meciul FC Argeș - Universitatea Cluj va fi LIVE TEXT pe Sport.ro!