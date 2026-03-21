Superliga României se află în faza play-off-ului, iar în curând vom afla numele echipei care va câștiga titlul.

Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo, ”U” Cluj, CFR Cluj și FC Argeș evoluează în play-off-ul Superligii României. Campioana FCSB joacă, în mod surprinzător, în play-out, după un sezon regular catastrofal.

Înainte de startul play-off-ului, primul loc în topul golgheterilor actualei stagiuni era împărțit de Alexandru Dobre (Rapid) și Jovo Lukic (”U” Cluj). Ambii aveau câte 15 reușite în 30 de etape desfășurate.

Alexandru Dobre, considerat de Daniel Chiriță cel mai bun fotbalist din Superliga

De altfel, Dobre este considerat de mulți specialiști ca fiind cel mai bun fotbalist din prima ligă, iar de aceeași părere este și fostul fotbalist Daniel Chiriță, care în carieră a fost legitimat la Rapid sau Petrolul Ploiești, într-o discuție cu Sport.ro.

Dobre s-a remarcat prin forță sau viteză, principalele argumente remarcate de Chiriță, care crede că un fotbalist ca el are capacitatea să crească semnificativ șansele echipei sale pentru titlu.

Însă, în oglindă, Alexandru Dobre nu reușește să se impună la echipa națională, să aibă un aport mai mare, așa cum se întâmplă la Rapid.

”La echipa de club e senzațional, face jocul, dar la națională e altfel de jucător. Poate că nu se pliază pe sistemul de la națională, pe stilul de joc. E decisiv! Când intră Dobre la Rapid, se schimbă jocul, dar la națională... cum e și Opruț la Dinamo. Bun la Dinamo, dar parcă nu convinge la națională.

Dobre, cel mai bun la ora actuală în Liga 1, clar! Dă cu ambele picioare, are forță, viteză... e un jucător bun”, a spus Daniel Chiriță pentru Sport.ro.