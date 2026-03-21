E considerat fotbalistul sezonului în Superliga, dar la națională dezamăgește: "Nu știu ce e cu el"
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Turcia - România e joi, de la 19:00, la Istanbul, în semifinala pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din această vară.

TAGS:
Alexandru DobreDaniel ChiritaCM 2026baraj turciaRomanialotturcia - româniaalex dobre
Din articol

Superliga României se află în faza play-off-ului, iar în curând vom afla numele echipei care va câștiga titlul. 

Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo, ”U” Cluj, CFR Cluj și FC Argeș evoluează în play-off-ul Superligii României. Campioana FCSB joacă, în mod surprinzător, în play-out, după un sezon regular catastrofal.

Înainte de startul play-off-ului, primul loc în topul golgheterilor actualei stagiuni era împărțit de Alexandru Dobre (Rapid) și Jovo Lukic (”U” Cluj). Ambii aveau câte 15 reușite în 30 de etape desfășurate.

Alexandru Dobre, considerat de Daniel Chiriță cel mai bun fotbalist din Superliga

De altfel, Dobre este considerat de mulți specialiști ca fiind cel mai bun fotbalist din prima ligă, iar de aceeași părere este și fostul fotbalist Daniel Chiriță, care în carieră a fost legitimat la Rapid sau Petrolul Ploiești, într-o discuție cu Sport.ro.

Dobre s-a remarcat prin forță sau viteză, principalele argumente remarcate de Chiriță, care crede că un fotbalist ca el are capacitatea să crească semnificativ șansele echipei sale pentru titlu.

Însă, în oglindă, Alexandru Dobre nu reușește să se impună la echipa națională, să aibă un aport mai mare, așa cum se întâmplă la Rapid.

”La echipa de club e senzațional, face jocul, dar la națională e altfel de jucător. Poate că nu se pliază pe sistemul de la națională, pe stilul de joc. E decisiv! Când intră Dobre la Rapid, se schimbă jocul, dar la națională... cum e și Opruț la Dinamo. Bun la Dinamo, dar parcă nu convinge la națională.

Dobre, cel mai bun la ora actuală în Liga 1, clar! Dă cu ambele picioare, are forță, viteză... e un jucător bun”, a spus Daniel Chiriță pentru Sport.ro.

Lotul naționalei României pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Aflați pe lista preliminară a convocărilor la prima reprezentativă, Lisav EISSAT și Ioan VERMEȘAN se vor alătura lotului U21 al României, sub comanda selecționerului Costin Curelea, pentru partidele din preliminariile EURO 2027 cu Kosovo (27 martie) și San Marino (31 martie).

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
A murit Chuck Norris. Actorul de 86 de ani era internat în spital
ARTICOLE PE SUBIECT
S-a convins după Rapid - Universitatea Craiova 1-1: ”Simt că putem să fim campioni”
Cum arată topul celor mai buni marcatori din Superliga cu o etapă înainte de încheierea sezonului regulat
Daniel Chiriță, pronostic înainte de Turcia – România: "Asta cred că se va întâmpla!"
Daniel Bîrligea își dă viața pentru România! Atacantul FCSB, lăudat de un rapidist: "Când vine la națională, se transformă! E senzațional! Îmi place foarte mult de el!"
Ce jucători va convoca Mircea Lucescu pentru Turcia – România? Ce plan ar avea selecționerul
ULTIMELE STIRI
Everton - Chelsea, LIVE pe VOYO, ora 19:30! Scaunul lui Liam Rosenior se clatină
Brighton - Liverpool, LIVE pe VOYO, ora 14:30! Oaspeții, fără vedeta Mohamed Salah
Avertismentul lui Vincenzo Montella înaintea barajului decisiv Turcia - România
Daniel Chiriță, pronostic înainte de Turcia – România: "Asta cred că se va întâmpla!"
Smiley și Pavel Bartoș au apăsat butonul auriu, aseară, pentru o fetiță care a făcut acrobații aeriene: „Cu delicatețe, cu blândețe, cu tot sufletul...”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce avere lasă în urmă Chuck Norris

Atacant nou pentru Dinamo! A semnat astăzi după ce a jucat la Steaua și în Superligă: ”Puternic, marcator, psihic de fier”

Acord pentru transfer la FCSB! Becali s-a înțeles cu atacantul pe care ”l-a vrut tot timpul”

Fotbalistul și-a cerut plecarea de la FCSB: ”A mers la nea Gigi să-i ceară să plece!”

Reacția lui Dănuț Lupu după ce Lucescu a convocat la națională doar atacanți din play-out

Daniel Pancu, reacție categorică după ce a bătut Rapidul în Gruia

Recomandarile redactiei
Daniel Chiriță, pronostic înainte de Turcia – România: "Asta cred că se va întâmpla!"
Avertismentul lui Vincenzo Montella înaintea barajului decisiv Turcia - România
Lautaro Martinez a luat decizia finală în privința transferului la Chelsea și l-a anunțat pe Chivu
Jackpot Contra: arabii l-au „îngropat“ în bani! Suma primită, dezvăluită în presa din Qatar
Ilie Dumitrescu a reacționat după ce a auzit numele atacantului dorit de Mirel Rădoi: „Poate o să-l aibă!”
Alte subiecte de interes
Gigi Becali are un remarcat la Rapid: ”Pe el l-aș lua de acolo”
Lucescu e cu ochii pe Superliga: după Chiricheș, un alt star al campionatului poate ajunge la națională. „Are o forță extraordinară!“
Daniel Chiriță, pronostic înainte de Turcia – România: "Asta cred că se va întâmpla!"
Daniel Bîrligea își dă viața pentru România! Atacantul FCSB, lăudat de un rapidist: "Când vine la națională, se transformă! E senzațional! Îmi place foarte mult de el!"
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
CITESTE SI
A murit Chuck Norris. Actorul de 86 de ani era internat în spital

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Condiția pusă de Viktor Orban la summitul UE pentru ca Ucraina să își primească banii: „Am câștigat prima bătălie”

Ministerul Sănătății din Rusia a recomandat ca femeile care nu intenționează să aibă copii să consulte un psiholog

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!