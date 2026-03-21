”Regele” a cedat deja pachetul majoritar de acțiuni de la clubul Farul Constanța către Gică Popescu și are cale liberă spre echipa națională.

Reacția lui Fatih Terim după ce a aflat că Gică Hagi preia naționala României

Fatih Terim a acordat recent un interviu în presa turcă în care a vorbit printre altele și despre barajul pe care Turcia îl va disputa împotriva României pentru un bilet la Cupa Mondială.

Echipa care va ieși învingătoare din meciul programat pe 26 martie se va duela cu câștigătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo.

Deși echipa națională merge la baraj cu legendarul Mircea Lucescu, vestea că alt personaj legendar din fotbalul românesc, Gică Hagi, îi va prelua pe tricolori indiferent de deznodământul barajului a ajuns până în Turcia.

”Împăratul” Fatih Terim a fost întrebat despre acest subiect și a reacționat. Marele antrenor turc a avut cuvinte de laudă la adresa lui Hagi și și-a amintit momentele în care l-a avut sub comanda sa la Galatasaray pe cel considerat de multe voci drept cel mai bun fotbalist român din toate timpurile.

”Hagi este o persoană foarte specială pentru mine. Pe teren era un jucător capabil să facă ceva extraordinar în orice moment. A fost o mare plăcere să-l urmăresc de pe margine. Poporul turc și suporterii lui Galatasaray i-au arătat întotdeauna dragoste și respect și vor continua să o facă”, a spus Fatih Terim, conform beinsports.com.tr.