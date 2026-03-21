La finalul lunii martie, România va disputa un meci decisiv împotriva Turciei (joi, 26 martie, 19:00), în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

În eventualitatea unei victorii, tricolorii vor înfrunta, în finala barajului (marți, 31 martie, 21:45), câștigătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo, pentru un loc la turneul final.

Reacția lui FCSB după ce Bîrligea, Miculescu și Tănase au fost convocați la națională

”9 jucători convocați la loturi!

FCSB va trimite nu mai puțin de 9 jucători la loturile echipelor naționale în această pauză competițională. Florin Tănase, David Miculescu și Daniel Bîrligea au fost convocați de Mircea Lucescu pentru meciul României cu Turcia, de joia viitoare, din barajul pentru Cupa Mondială.

De asemenea, Matei Popa, Mihai Toma și Alexandru Stoian vor face parte din lotul României U19 pentru partidele cu Kazahstan, Irlanda de Nord și Ucraina, contând pentru Turul de Elită pentru calificarea la Campionatul European U19, din Țara Galilor. În plus, Andrei Dăncuș face parte din echipa României U17, care va juca în Italia împotriva reprezentativelor similare ale Islandei, Portugaliei și Italiei.

În ceea ce privește jucătorii străini din lotul nostru, Risto Radunovic a fost convocat pentru meciurile amicale ale Muntenegrului cu Andorra și Slovenia, în timp ce Joao Paulo va evolua pentru Insula Capului Verde în meciurile din FIFA Series contra statului Chile și Finlandei.

Clubul nostru le urează mult succes tuturor și să revină la club fără probleme medicale!”, scrie FCSB.