„Tricolorii” vor juca pe 26 martie, de la ora 19:00, în deplasare, contra Turcia, în semifinalele barajului.

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru confruntarea de la Istanbul, iar una dintre marile surprize a fost convocarea lui Marius Coman, atacantul celor de la UTA Arad.

Ciprian Marica: „N-avem atacant înafară de Bîrligea”

Convocarea lui Coman a venit după ce România a rămas fără două soluții importante din ofensivă. Denis Drăguș este suspendat, iar Louis Munteanu este accidentat.

Decizia selecționerului nu l-a convins însă pe fostul internațional Ciprian Marica, care consideră că România are foarte puține opțiuni în ofensivă.

„Avem o șansă atât de mică încât doar cu un noroc fantastic putem spera la calificare. O seară extraordinară pentru noi și poate o jumătate de ocazie din care să marcăm două goluri. Avem mulți suspendați și accidentați și, ce să zic… n-avem un atacant. N-avem altă variantă decât Bîrligea”, a spus Marica la Sport Total FM.

Pe lângă Marius Coman, Mircea Lucescu i-a convocat în atac și pe Daniel Bîrligea și David Miculescu, ambii de la FCSB. Marica este de părere că doar Bîrligea poate reprezenta o soluție reală pentru postul de vârf.

Marius Coman traversează însă un sezon bun la UTA Arad. Atacantul de 29 de ani a marcat opt goluri în 27 de meciuri în actuala stagiune și este cotat la aproximativ 550.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Dacă va trece de Turcia, România va juca finala barajului pe 31 martie, tot în deplasare, contra câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo.