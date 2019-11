5 dueluri care pot decide soarta meciului cu Suedia! Asa se poate decide calificarea Romaniei la EURO

Partida Romania - Suedia se joaca, vineri, de la ora 21.45, in direct la PRO TV.

1. Nedelcearu + Rus vs. Berg + Quaison

Cuplul de fundasi centrali romani au impreuna doar 10 meciuri pentru echipa de seniori a Romaniei, dar a fost promovat de la nationala U21, ambii jucatori evoluand la Europeanul de tineret din aceasta vara. In schimb, Markus Berg are 75 de selectii si 20 de goluri pentru Suedia si are in CV echipe ca Hamburg, PSV sau Panathinaikos, in timp ce Robin Quaison are si el experienta castigata la Palermo si Mainz. „Tricolorii” au avantajul catorva centimetri in plus, dar suedezii sunt mai experimentati.

2. Mitrita vs. Ekdal + K. Olsson

In ultima jumatate de an, Alexandru Mitrita a impresionat atat la meciurile din MLS, cat si la ultimele partide ale nationalei, cu Feroe si Norvegia, in care a marcat de doua ori si a creat panica cu incursiunile sale in viteza. De aceasta data, in incercarea de intra in zona centrala si a suta la poarta, el va trebuie sa treaca de puternicii Albin Ekdal, fotbalist trecut pe la Juventus, Bologna, Cagliari, Hamburg si Sampdoria, si Kristoffer Olsson, fotbalist crescut de Arsenal si care evolueaza acum la FK Krasnodar.

3. Granqvist + Lindelof vs. Puscas

George Puscas este al doilea marcator al Romaniei si al grupei, dupa Claudiu Keseru, cei doi avand acelasi profil, dar primul detinand atuul varstei. Fotbalistul lui Reading se descurca onorabil in Championship, dar a fost poate cel mai constant si mai periculos om de atac al nationalei noastre. Un atacant care se simte excelent cu fundasi masivi in vecinatatea sa, el va avea de aceasta data de furca cu experimentatul Andreas Granqvist (34 ani / 87 selectii, 9 goluri / a jucat la Wigan, Groningen, Genoa si Krasnodar, acum evolueaza la Helsingborgs IF), capitanul Suediei, si Victor Lindelof, titular in centrul defensivei lui Manchester United.

4. Bancu vs. Lustig

Nicusor Bancu nu impresioneaza prin viteza, forta sau anduranta, dar ramane punctul de pornire al celor mai periculoase faze de atac ale echipei lui Cosmin Contra, fie ca e vorba de centrari, pase decisive sau incursiuni personale in atac. De aceasta data, pe banda sa de teren, el il va avea adversar pe masivul Mikael Lustig, un veteran al actualei nationale suedeze, care a evoluat la Rosenborg si Celtic, iar acum este legitimat la Gent.

5. Marin vs. Forsberg

Desi nu a reusit inca sa se impuna ca titular la Ajax, Razvan Marin ramane unul dintre cei mai importanti jucatori ai nationalei si mintea limpede de la mijlocul terenului. La meciul cu Suedia, in zona sa de teren va intra de multe ori Emil Forsberg, mijlocasul lui RB Leipzig, si unul dintre cei mai curtati jucatori europeni in ultimii ani, el fiind urmarit de Juventus, Bayern Munchen, Arsenal sau AS Roma. Va fi un duel intre doi jucatori cu calitati fizice si tehnice asemanatoare, suedezul avand totusi avantajul varstei, el fiind cu 5 ani mai mare decat Marin.