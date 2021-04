Bogdan Stelea, despre meciul cu Suedia la Mondialul din '94: "Au fost oameni care i-au spus antrenorului sa ma bage pe mine la penaly-uri"

Bogdan Stelea a fost invitatul Geaninei Ilies la un interviu pentru show-ul "Hai sa fim Super!", unde a vorbit despre copilaria sa, dar si despre un moment important din cariera.

Marele portar roman a vorbit despre cel mai important meci din istoria nationalei de fotbal, intalnirea dintre Romania si Suedia in sferturile de finala ale Campionatului Mondial din 1994.

Acesta a povestit ca si-ar fi dorit sa intre in poarta pentru loviturile de la 11 m, dar ca a respectat decizia antrenorului Anghel Iordanescu, chiar daca si membrii din staff-ul tehnic i-ar fi sugerat aceasta varianta.

"Daca Nea Puiu si-ar fi dorit, putea sa ma trimita in teren si sa fiu la penalty-uri. Dar e destul de complicat. Nu e usor, in momentul in care esti antrenor, sa schimbi un portar doar pentru loviturile de la 11 m. Au fost si anumite momente punctuale care l-au facut pe dansul sa se gandeasca ca Florin Prunea poate sa continue si sa apere bine la penalty-uri.

M-am gandit in momentul in care eram pe banca, inainte sa se termine meciul am avut un impuls sa ma duc sa ii spun sa ma bage. Dar apoi m-am gandit ca nu e treaba mea si nu avea rost sa fac asa ceva. Stiu ca au fost oameni din staff, in speta Gabi Balint, care s-a dus si i-a spus sa ma bage pe mine. I s-a spus ca nu e nevoie si ca o sa fie in regula asa cum suntem. A fost decizia dansului, eu am respectat-o intotdeauna. Pana la urma, asa a fost sa fie! Am avut doi jucatori care au ratat", a povestit Bogdan Stelea.

