Ei, ca brazii, noi mai avem si „bonsai”. Diferenta mare de inaltime intre Romania si Suedia

Meciul Romania - Suedia se joaca, vineri, de la ora 21.45, in direct la PRO TV.

Analizand inaltimile jucatorilor folositi in meciurile Romania - Norvegia si Suedia - Spania, ultimele din preliminariile Euro 2020, vedem ca „tricolorii” au avut o medie de inaltime de 179,6cm, in timp ce suedezii a ajuns la 185,3cm, intre cele doua contingente de fotbalisti existand o diferenta mai mare de 5 centimetri. La nivelul intregului lot selectionat pentru partida de vineri, de pe Arena Nationala, Suedia are o medie de inaltime de 185,8cm, in timp ce lotul reprezentativei noastre are o medie de inaltime de 181,6cm.

Suedezii nu au insa niciun jucator sub 170cm, in timp ce in tabara Romaniei sunt doua astfel de exemple, Mitrita si Stanciu, dar acestia au fost printre cei mai apreciati "tricolori" la ultimele meciuri. De altfel, desi diferenta de talie ar fi putut fi folosita mai eficient de nordici in meciul tur de pe Friends Arena, „tricolorii” s-au descurcat decent in duelurile aeriene si au anulat cei 5 centimetri in minus de la capitolul medie de inaltime.

ROMANIA (cu Norvegia): Ciprian Tatarusanu (196cm) - Romario Benzar (180cm), Adrian Rus (187cm), Ionut Nedelcearu (189cm), Nicusor Bancu (181cm) - Paul Anton (180cm), Razvan Marin (176cm) - Ciprian Deac (177cm), Alexandru Mitrita (168cm), Nicolae Stanciu (169cm) - George Puscas (187cm)

Rezerve utilizate: Mihai Bordeianu (174cm), Dan Nistor (172cm), Florin Andone (179cm)

SUEDIA (cu Spania): Robin Olsen (196cm) - Mikael Lustig (189cm), Andreas Granqvist (192cm), Victor Lindelof (187cm), Pierre Bengtsson (177cm) - Sebastian Larsson (178cm), Kristoffer Olsson (178cm), Albin Ekdal (186cm), Emil Forsberg (180cm) - Robin Quaison (184cm), Marcus Berg (184cm)

Rezerve utilizate: Gustav Svensson (184cm), Alexander Isak (190cm), Sebastian Andersson (190cm)