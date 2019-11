Dennis Man, despre accidentarea de la nationala de tineret: "Nu regret in niciun moment ca am continuat sa joc!" VIDEO

Dennis Man a vorbit la conferinta de presa premergatoare meciului din campionat cu Botosani.

Man a vorbit despre momentul accidentarii sale din meciul nationalei de tineret cu Irlanda de Nord U21. "Diamantul" lui Becali a suferit o fractura de sinus maxilar, dupa ce s-a ciocnit cu portarul Irlandei de Nord. Ca urmare a accidentari, Man este nevoit sa evolueze cu o masca speciala pe teren.

"Urmaream mingea, imi doream mult sa castig mingea la acel duel, ce a urmat dupa, nici nu mai conteaza. E important ca a castigat echipa. E cel mai bun lucru. In a doua repriza m-am simtit bine, imi doream sa joc, de aceea am continuat. Dupa meci am realizat ca puteam agrava situatia, insa nu regret in niciun moment ca am vrut sa joc. La televizor a parut mai urat decat a fost in realitate", a declarat Man la conferinta de presa.