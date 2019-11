ROMANIA - SUEDIA, JOI, 21:45, PRO TV | "Daca nici acum nu joaca, nationala e un capitol inchis pentru el!" MESAJ DIRECT venit din Liga 1: "Daca nici acum nu e titular, e greu sa mai spere!"

Romania joaca impotria Suediei si Spaniei, pe 15, respectiv 18 noiembrie. Ambele partide se vor disputa de la ora 21:45 si vor fi in direct la ProTV.

Florin Prunea, presedintele lui Dinamo, este de parere ca Dan Nistor nu trebuie sa lipseasca din primul "11" la meciul cu Suedia. Mai mult, oficialul dinamovist pluseaza si spune ca Nistor ar trebui sa renunte complet la echipa nationala daca selectionerul Cosmin Contra nu il va folosi in acest meci.

"Daca nici acum nu joaca la echipa nationala, inseamna ca nationala poate fi un capitol inchis pentru el. Daca nici la forma asta nu e titular, e greu sa mai spere. Noi trebuie sa atacam si Nistor este un mijlocas care ajuta atacul. E un jucator disciplinat tactic. Din punct de vedere fizic, este foarte bine. Trebuie sa jucam cu inima si extrem de inteligent", a declarat Florin Prunea pentru DigiSport.

Nistor, in varsta de 31 de ani, a avut un sezon excelent pana acum in tricoul lui Dinamo. Capitanul echipei din "Stefan cel Mare" a jucat in 10 meciuri in Liga 1, a marcat 3 goluri si a oferit 9 pase de gol.