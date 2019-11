"Veniti la nationala in locul lui Contra?" Raspunsul de ULTIMA ORA a lui Mirel Radoi la propunerea de a prelua nationala mare! VIDEO

Romania U21 - Finlanda U21 este in direct joi, 14 noiembrie, de la 20.00 la PRO X.

Mirel Radoi a vorbit despre postul de selectioner al nationalei mari. Actualul selectioner al "tricolorilor mici" refuza categoric oferta de a sta pe banca nationalei. Radoi a vorbit si despre motivele refuzului, dar si despre sansele ca Dan Petrescu sa fie inlocuitorul lui Cosmin Contra.

"Dan Petrescu este pe primul loc, la un singur punct de a merge in primavara europeana. Cred ca daca nu va continua Cosmin, este cel mai indreptatit sa preia nationala Romaniei.

Cand vii la echipa nationala de seniori ai Romaniei, ai un obiectiv foarte clar, calificarea. Eu sunt preocupat de alte lucruri, daca ar fi sa vin vreodata nu as putea sa calific, sau primul meu gand nu ar fi sa calific nationala, echipa pe care o antrenez vreau sa joace un fotbal frumos, cat mai spectaculos. In momentul de fata, e clar ca nu poti sa vii la nationala, sa pierzi cu 3-0 dar sa joci frumos, nu va accepta nimeni.

Nu stiu nici ei cat de sinceri au fost pentru ca in momentul de fata au contracte la echipele de club, alea nu pot fi rupte asa de usor. Vor sa para politicosi sa nu refuze echipa nationala.

Mi-e greu sa cred ca in Romania, Federatia ar putea sa accepte sa antreneze cineva in paralel si echipa de club si nationala. E foarte dificil. Poate aparea vreo stire de interese ascunse, pentru ca noi suntem ca natie, de fel, suspiciosi, ori el, ori Hagi, oricat de bun antrenor ar fi, am crede ca are un interes ascuns", a declarat Mirel Radoi.