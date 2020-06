Partide in conditii speciale pentru "tricolori"! Cum se vor disputa meciurile din Liga Natiunilor si din barajul pentru Euro!

Echipa nationala ar putea juca in conditii speciale in Liga Natiunilor.

In perioada 4 septembrie - 18 noiembrie, echipa Romaniei va disputa 6 meciuri in Liga Natiunilor si cel putin o partida in barajul pentru Euro 2021.

Potrivit reprezentantilor UEFA, cel mai probabil toate aceste partide se vor desfasura cu portile inchise. Presedintele Comisiei medicale a UEFA, Tim Meyer, a spus ca spectatorii nu vor putea fi prezenti in tribune, desi o decizie in acest sens nu a fost luata inca.

"Situatia din fotbalul international e mai complicata decat in competitiile nationale. De aceea, fazele finale ale Champions League si Europa League au fost programate in aceeasi tara.

Cand echipele se vor muta dintr-o tara in alta, cum se va intampla la nationale, va fi mai dificil. Trebuie sa tinem cont de legislatia din fiecare tara si de laboratoarele pe care se poate conta pentru testari.

Luam in calcul toate scenariile. Nu ne putem astepta la stadioane pline prea curand. E nevoie de vaccin. Si va trece timp pana cand vom avea acest vaccin", a declarat Meyer, potrivit Het Laatste Nieuws.

Primul meci din toamna al "tricolorilor" este programat pe 4 septembrie, contra Irlandei de Nord. Baietii lui Mirel Radoi vor mai juca impotriva Norvegiei si Austriei in Divizia B din Liga Natiunilor.

In barajul pentru calificarea la Euro, Romania va infrunta Islanda, pe 8 octombrie. In cazul in care va castiga, ultimul meci din playoff va fi impotriva invingatoarei dintre Bulgaria si Ungaria, pe 12 noiembrie.