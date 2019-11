RASPUNS FABULOS al lui Gabi Tamas: "Sunt slab" :) Fundasul nu a mai fost la nationala de peste un an si nu se astepta sa fie chemat

Gabi Tamas este om de baza in defensiva Astrei in acest sezon.

Gabi Tamas a fost integralist in victorie Astrei cu 1-0 in fata celor de la Voluntari. Fundasul a avut o interventie foarte buna in fata lui Papazoglou si a salvat-o pe Astra de la incasarea unui gol.

"Suntem fericiti cu toate ca am facut un joc mai prost, dar ce a contat pana la urma au fost punctele. Ne bucuram ca suntem in fata, unde ne e locul. Inseamna ca am viteza, instincul de fundas, l-am vazut pe Papa ca imi ia fata si m-am dus acolo la risc. La cat mai multe victorii ma astept, cat mai multe puncte. Bineinteles ca ne-a promis prima si ne va da saptamana care vine", a spus Tamas.

Budescu si Alibec au fost convocati la nationala pentru dubla cu Suedia si Spania.

"Bineinteles ca i-am felicitat. Meritau, daca nu meritau nu erau acolo. Nu ma astetpam sa fiu convocat pentru ca joc foarte slab la echipa de club si din cauza asta", a mai spus Tamas.