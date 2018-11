"La Centenar, Romania joaca fotbal in transeele de la Marasesti!" Mihai Mironica, dupa FCSB - Astra

La capatul zilei, dupa ce Dica a fost ironizat pentru inovatia cu Mihai Roman fundas stanga, dupa ce te intrebi de ce totusi managementul a abordat si acest sezon cu doar doi fundasi centrali, dupa ce Filip a dat o senzationala pasa de gol pentru varful advers, dupa ce Teixeira, aflat in pragul pensionarii, a trebuit sa se sacrifice in fata defensivei, a venit stirea: FCSB a incheiat partida cu Astra fara gol primit. Este o performanta, avand in vedere explozia nucleara din sistemul defensiv al bucurestenilor cu “disparitiile” lui Planic, Balasa, Momcilovic, Stan, Pintilii, Popescu... Gigi Multescu a sintetizat perfect, “n-o mai prindem noi pe Steaua atat de descoperita. Am fost fraieri”.

Multescu este exasperat, dar si el a construit prea prudent, prea temator echipa, avand in vedere gaurile din defensiva gazdelor. Multescu este un promotor al jocului ofensiv, dar FCSB inca impune respect, chiar teama, si Multescu si-a tinut echipa la cutie, n-a indraznit mai mult. Astra a avut ocazii, dar esential este ca nu a marcat impotriva unei defensive doborate de doua ori in aceasta saptamana de o trupa proletara cum e Dunarea Calarasi.

Balgradean este acest John Doe, eroul necunoscut din echipa lui Dica. O achizitie excelenta, pentru care trebuie scoasa palaria in fata lui Mihai Stoica. Nimeni nu ar fi crezut ca Balgradean poate sa joace atat de bine, iar declaratiile recente ale patronului, cum ca ar trebui sa cumpere un alt portar, par a fi cu atat mai nedrepte.

Balgradean a venit cu aceeasi declaratie pe care o auzeam si de la Tatarusanu dupa meciul cu Serbia: “nu am jucat in viata mea pe un gazon mai prost”. Un strain care butoneaza canale tv pe satelit poate crede usor ca a nimerit pe un meci din Rwanda, Mali, Irak vazand fotbalistii care sar prin transeele de pe Arena Nationala. Cat de ridicola apare in saptamana acestui meci “asasinat” de calitatea gazonului povestea cu candidatura Romaniei pentru organizarea Cupei Mondiale... La fotbal masculin, seniori! Suntem niste Bula ai Europei, mergem sa prezidam Uniunea Europeana cu un premier desprins din scenele cu Benny Hill si ne bagam in seama pentru cel mai mare eveniment al planetei cand noi am construit 3 stadioane, la Bucuresti, Cluj si Craiova si cu toate au niste nenorociri numite “suprafete de joc” care sintetizeaza atat de bine incompetenta, coruptia, grotescul din administratia romaneasca de stat.