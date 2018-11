FCSB 1-0 ASTRA | Gnohere, in premiera capitan la FCSB: "Sunt surprins ca am fost pus capitan astazi"

Gnohere este golgheterul celor de la FCSB si a reusit sa inscrie si in meciul cu Astra.

FCSB revine la doua puncte cu CFR Cluj dupa meciul castigat cu Astra Giurgiu, iar Eddy Gnohere a fost in premiera capitan la FCSB. Acesta este golgheterul echipei antrenate de Nicolae Dica.

A fost o senzatie interesanta pentru mine sa fiu capitan. Sunt multumit de echipa. Le multumesc coechipierilor si lui Dica pentru ca mi-au dat posibilitatea sa fiu capitan azi.

"Sunt surprins ca am fost pus capitan. Uneori sunt lucruri la care nu te astepti"



"Sunt surprins ca am fost pus capitan. Uneori sunt lucruri la care nu te astepti. Sunt mandru ca am fost capitan. Am muncit la maxim azi, mai mult ca de obicei ca sa-i fac mandri pe suporteri. Astra ne-a pus probleme in prima parte. Am intrat bine in a 2-a parte. Intrarea lui Morutan a fost buna. Am stiut sa jucam un fotbal bun in repriza a 2-a. E important pentru mine pe plan personal ca sunt golgheter", a spus Gnohere dupa meciul cu Astra.

Si Gnohere a fost nemultumit de gazonul de pe National Arena si spune ca nu s-a putut juca pe aceasta suprafata.

"A fost dificil sa joc pe acest teren. Mingea sarea ciudat. Ar fi fost un fotbal mult mai bun daca si terenul era bun. Dar si pentru Astra terenul a fost greu", a declarat Gnohere.

Gnohere este pregatit pentru derbyul cu Dinamo Bucuresti!

"Astept ca suporterii sa vina in numar mare la meciul cu Dinamo ca sa obtinem 3 puncte. E un meci special pentru mine avand in vedere ca am fost la Dinamo. Speram ca o sa castigam. Nu mai conteaza clasamentul atunci cand vorbim despre derby-uri. Jucatorii lui Dinamo ne vor face viata dificila. Avem nevoie de ei ca sa castigam acest meci. In meciul precedent 3-3 meritam sa castigam. Sper ca Dinamo sa nu retrogradeze. Bucurestiul are nevoie de un derby ca acesta si sa mai jucam derbyuri din acest sezon", a spus Gnohere imediat dupa meci.