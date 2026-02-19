VIDEO EXCLUSIV O dată în 218 milioane de meciuri. Arsenal s-a încurcat la Wolves și poate pierde titlul, după un meci care arată că matematica e aproape nulă în fotbal

Marcu Czentye
Arsenal a ratat șansa de a se distanța la șapte puncte de Manchester City, cu unsprezece partide rămase de jucat, în sezonul 2025/26 de Premier League, transmis exclusiv de VOYO.

Arsenal Londra a remizat, scor 2-2, pe terenul lui Wolverhampton Wanderers, într-un meci din etapa cu numărul 27 al sezonului 2025/26 de Premier League, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO.

Dacă Manchester City va învinge Newcastle United, sâmbătă, 21 februarie, de la ora 22:00, echipa antrenată de Pep Guardiola se va apropia la două puncte distanță de gruparea londoneză.

Arsenal a trecut prin ceea ce se întâmplă, probabilistic, o dată în 218 milioane de meciuri

„Tunarii” antrenați de Mikel Arteta au înscris primii, în minutul 5, prin Bukayo Saka, iar avantajul a fost crescut de fundașul ecuadorian, Pedro Hincapie, care a înscris primul său gol pentru echipa din nordul Londrei.

Dar Hugo Bueno și Tom Edozie - jucători fără popularitate în Premier League - au ajuns faimoși, peste noapte, într-un scenariu de film, care, în cel mai probabil caz, nu se va mai repeta vreodată în Premier League.

Calculatorul de probabilități arată că exista o șansă de 0.000000459%, adică una la 218,000,000 de meciuri sau una la 574,000 de sezoane în Premier League, ca Arsenal să remizeze cu Wolves prin scenariul conturat în seara zilei de 18 februarie 2026.

Revenirea lui Wolves, aproape imposibil de repetat, într-un meci între primul loc și ultimul loc, în Premier League

Anomalia probabilistică a ajuns la asemenea procente și numere, luând în calcul următorii factori, care țin cont că meciul s-a disputat între ocupanta ultimului loc în Premier League și liderul la zi în campionat:

  • erau șanse de 4-5% ca meciul să se termine 2-2, după ce Arsenal avea avantaj de 2 goluri în minutul 60 - se întâmplă, în medie, o dată la 22 de meciuri
  • erau șanse de 0,3% ca Wolves să egaleze de la 0-2, dar nu mai devreme de minutul 90+4, adică se întâmplă, în medie, o dată în 300 de meciuri
  • erau șanse de sub 5% ca ambele goluri înscrise de ultima clasată să fie reușite de jucători care nu marcaseră, până ieri, în Premier League (Hugo Bueno și Tom Udozie), adică se întâmplă, în medie, o dată în 500 de meciuri
  • erau șanse de 5% ca un tânăr debutant, ca Tom Udozie (19 ani), să marcheze la prima apariție în Premier League
  • erau șanse de 0,2% ca Tom Udozie să înscrie la debut, având în vedere că a fost introdus pe teren pentru numai ultimele șase minute de joc

Luând toate aceste elemente în calcul, probabilitatea ca Arsenal să fi pierdut, în acest mod, două puncte care se pot dovedi decisive, la încheierea sezonului, era de 0.000000459%.

Dar 218 milioane de meciuri sau 574,000 de sezoane de Premier League sunt doar borne matematice care arată imprevizibilitatea uriașă, generată de emoțiile puternice ale unui meci de fotbal disputat sub presiunea imposibil de neglijat a sutelor de milioane de lire sterline puse în joc.

Urmărește ultimele etape ale sezonului de Premier League în exclusivitate pe VOYO!

