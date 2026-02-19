Arsenal Londra a remizat, scor 2-2, pe terenul lui Wolverhampton Wanderers, într-un meci din etapa cu numărul 27 al sezonului 2025/26 de Premier League, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO.

Dacă Manchester City va învinge Newcastle United, sâmbătă, 21 februarie, de la ora 22:00, echipa antrenată de Pep Guardiola se va apropia la două puncte distanță de gruparea londoneză.

Arsenal a trecut prin ceea ce se întâmplă, probabilistic, o dată în 218 milioane de meciuri

„Tunarii” antrenați de Mikel Arteta au înscris primii, în minutul 5, prin Bukayo Saka, iar avantajul a fost crescut de fundașul ecuadorian, Pedro Hincapie, care a înscris primul său gol pentru echipa din nordul Londrei.

Dar Hugo Bueno și Tom Edozie - jucători fără popularitate în Premier League - au ajuns faimoși, peste noapte, într-un scenariu de film, care, în cel mai probabil caz, nu se va mai repeta vreodată în Premier League.

Calculatorul de probabilități arată că exista o șansă de 0.000000459%, adică una la 218,000,000 de meciuri sau una la 574,000 de sezoane în Premier League, ca Arsenal să remizeze cu Wolves prin scenariul conturat în seara zilei de 18 februarie 2026.