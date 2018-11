FCSB 1-0 ASTRA | Balgradean, eroul celor de la FCSB: "Am simtit ca acolo va da si am reusit sa parez"

FCSB s-a impus cu Astra Giurgiu prin golul lui Gnohere si parada lui Balgradean.

FCSB a castigat derby-ul etapei in Liga 1. Gnohere a inscris din penalty in repriza secunda, iar Balgradean a parat lovitura de la 11 metri executata de Llullaku.

"La penalty e si un joc psihologic. Stiam ca acolo va da"

"Am simtit ca acolo da si am reusit sa parez lovitura de la 11 metri. Ne asteptam sa ne fie foarte greu tinand cont ca jocul nostru nu este jocul pe care ni-l dorim, dar important e ca am pus mana pe cele 3 puncte", a declarat Balgradean imediat dupa meciul castigat cu Astra.

Nu doar Llullaku s-a plans de gazon, si portarul celor de la FCSB a declarat ca gazonul a fost jalnic la acest meci.

Gazonul e foarte rau, este execrabil. Poate cel mai rau gazon pe care am jucat. Cred ca a fost mai rau decat cu Rapid Viena, a comentat Balgradean.

"La meciul cu Dinamo nu conteaza locurile din clasament"



Voi fi tratat cu ostilitate. Si cand eram acolo ma tratau la fel. Eu imi fac treaba la echipa mea. Ii astept pe suporterii nostri in numar cat mai mare la meci pentru ca avem nevoie de ei. Nu vreau sa discut despre probleme lor. La acest joc nu conteaza locul din clasament. Sper ca la finalul meciului noi sa fim cei invingatori, a spus Balgradean referitor la meciul cu Dinamo de saptaman viitoare.