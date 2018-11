FCSB - Astra | Becali si-a criticat "perla" de sute de milioane: "Nu pot sa-l recunosc! Cum sa uiti fotbalul?" Singurul jucator laudat: "Si-a revenit! I-am transmis prin impresar!"

Gigi Becali a fost suparat pe Astra...pentru ca nu a jucat fotbal in aceasta seara. Patronul FCSB a fost deranjat de faptul ca adversarii nu au iesit la joc din minutul 1, ci abia dupa ce au primit gol.

Becali l-a laudat pe Olimpiu Morutan, jucatorul care a obtinut penalty-ul transformat de Gnohere, insa l-a criticat din nou pe Florinel Coman.

"N-au fost emotii pana am dat golul. Fara sa supar pe nimeni, dar nu inteleg. Astra era o alta echipa. Au fost prea slabi pana in momentul golui. Nu inteleg echipele astea. De ce nu joci fotbal de la inceput? Din minutul 64 pana in minutul 90 au jucat, de ce nu au jucat asa si pana au primit gol? La penalty am avut emotia de a rata.



Imi pare bine ca Morutan si-a revenit. I-am transmis prin impresar: 'Sa joace ce stie el'. Nu mai dribla, ii era frica. Eu l-am luat sa dribleze, nu sa paseze. Nu pot sa-l recunosc pe Coman. Cum sa uiti fotbalul? E altu'?", a declarat Gigi Becali la finalul meciului.