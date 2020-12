Morosanu a venit cu un cadou surpriza pentru Benny! Reactie de MILIOANE a luptatorului dupa ce a vazut ce se afla in cutie! "Cred ca si antrenorul accepta!" :)

Benny Adegbuyi a sustinut o conferinta de presa dupa partida cu Badr Hari.

Sportivul din Romania a castigat prin KO tehnic in fata lui Badr Hari, in unul dintre cele mai mari meciuri ale carierei sale. Benny a vorbit la conferinta de presa despre munca pe care a depus-o pentru a ajunge in acest punct, de sacrificiile pe care le-a facut si despre urmatoarele lupte care ar putea sa aiba loc.

La final, Catalin Morosanu, care este un prieten apropiat al lui Benny, i-a daruit luptatorului un cadou. Acesta i-a multumit, iar la "presiunile" reporterilor, Benny a deschis cadoul. Acolo se aflau mai multe sticle de vin, iar dialogul care a urmat a starnit hohote de ras:

Benny: "Ooo, asta o bem impreuna, nu?"

Morosanu: "Eu zic sa o bei acasa cu sotia!" :))

Benny: "Pai, merit si eu sa beau un pahar acum, nu? Sau mai multe? Cred ca si antrenorul e de acord in momentul asta."