EXCLUSIV | Benny Adegbuyi putea sa scrie istorie si pe terenul de fotbal! "Am avut momente in care am vrut sa devin fotbalist!" Cu ce echipa tine: "A adus cele mai mari victorii"

Benny Adegbuyi a devenit pretendent pentru titlul mondial in kickboxing, dupa ce l-a invins sambata trecuta pe Badr Hari prin KO.

Desi a devenit unul dintrei cei mai de succes luptatori din lume, Benny a dezvaluit la Ora Exacta in Sport ca si-a dorit sa devina fotbalist cand era mai mic. Ulterior si-a dat seama ca nu e facut pentru acest sport si s-a concentrat exclusiv pe sportul de contact.

Echipa din Romania fata de care Benny are o simpatie este FCSB:

"Nu neaparat. Urmaream fotbalul mai des in trecut, dar de cand m-am concentrat foarte tare pe kickboxing nu prea am mai urmarit. Mi-a ramas FCSB-ul ca echipa care a adus cele mai mari victorii si cumva pot sa zic ca tin cu ei. Toti in copilarie am cochetat cu fotbalul. Am avut momente in care am vrut sa devin fotbalistul, dar mi-am dat seama ca nu sunt facut pentru asta", a spus Benny, la PRO X.