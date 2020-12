Verdictul medicilor pentru Badr Hari! Cum se simte marocanul dupa ce Benny Adegbuyi l-a facut KO

Benny Adegbuyi l-a invins pe Badr Hari in cadrul galei Glory 76 din Rotterdam, sambata seara.

In repriza a treia Benny l-a trimis pe marocan de doua ori la podea. A doua oara Badr Hari nu s-a mai ridicat, avand nasul rupt. Hari a iesit din ring sangerand, iar organizatorii evenimentului au anuntat ca adversarul luptatorului roman a suferit doua fracturi.

"Era pe cale sa castige si nu trebuia sa forteze in runda a treia, dar are acest spirit de campion.

A facut o eroare si si-a spart nasul in doua locuri, insa va fi bine. Vom afla mai multe detalii despre Badr Hari in curand", a spus CEO-ul Glory, Scott Rudman, potrivit AD.

Dupa victoria rasunatoare in fata lui Badr Hari, Benny asteapta sa afle cu cine va lupta pentru titlul suprem la categoria grea.

Pe 30 ianuarie este programata lupta dintre campionul Rico Verhoeven si Jamal Ben Saddik, care va decide cu cine se va duela Benny Adegbuyi pentru titlul. Batalia romanului ar urma sa aiba loc in a doua jumatate a anului 2021.

Benny s-a mai luptat cu fiecare dintre cei doi posibili adversari. Pe Verhoeven l-a mai infruntat in 2015, de doua ori, olandezul impunandu-se de fiecare data in fata romanului, o data prin KO. Lupta cu Saddik a avut loc in 2018, cand marocanul l-a batut crunt pe Benny, in mai putin de doua minute.