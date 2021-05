"Trebuia eliminat! Rudiger, facut praf de selectionerul Belgiei dupa ce l-a facut KO pe De Bruyne in finala Champions League

De Bruyne a fost facut KO de Rudiger si a fost schimbat in minutul 60 al finalei UEFA Champions League, iesind de pe teren in lacrimi.

Desi arbitrajul finalei UCL a fost impecabil, singurul moment interpretabil este legat de accidentarea lui De Bruyne. Rudiger a intrat cu umarul, intentionat, in fotbalistul belgian si a reusit sa o lase pe City fara unul dintre cei mai importanti jucatori.

Constient de eroarea facuta, Rudiger s-a prefacut lovit, pentru a-l face pe arbitru sa creada ca totul a fost involuntar. Si a reusit, acesta primind doar cartonas galben. In schimb, imaginile cu De Bruyne au facut inconjurul lumii. Selectionerul Belgiei crede ca Rudiger trebuia eliminat dupa faultul produs asupra elevului sau:

"Rudiger a avut mare, mare noroc, el trebuia sa fie eliminat. Kevin De Bruyne nu e un fotbalist care sa se tavaleasca fara motiv. Ati putut vedea durerea pe chipul lui, ati vazut ochiul lui.

Mi-a lasat un gust amar ce a facut Rudiger, ca se tinea cu mainile de cap ca si cum s-ar fi lovit. Voia sa ascunda ceva. Cand te uiti atent la reluare, vezi ca nu s-au dat cap in cap, Rudiger a lovit cu umarul", a declarat selectionerul Belgiei, Roberto Martinez.

In urma acestui contact, De Bruyne s-a ales cu doua fracturi, una nazala si una la nivelul orbitei stangi. Aceste nu este insa in pericol sa rateze Campionatul European. (Detalii AICI)

The challenge by Rudiger which left Kevin De Bruyne with a fractured face and a broken nose.

???? Should that have been a red? ????

[via @dani_gimenes17]pic.twitter.com/mk46WZNARf