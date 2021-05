Surprize mari pe lista favoritilor la Balonul de Aur! Cum arata clasamentul dupa finala Champions League

Dupa ce in 2020 premiul "Balonul de Aur" nu s-a acordat, fanii fotbalului incearca deja sa prezica viitorul castigator.

Cea mai importanta distinctie individuala a fotbalului isi va anunta castigatorul in decembrie. In 2019, Messi si-a adjudecat premiul.

Dupa un sezon ce se va incheia cu un Campionat European, sunt toate premizele sa avem multe surprize in topul din acest sezon. Castigator al Champions League si declarat 'omul meciului' in finala, Kante este, in acest moment, principalul favorit, conform Goal. Un eventual castig alaturi de Franta, la Euro, l-ar face pe Kante favorit la adjudecarea celui mai ravnit trofeu individual.

Podiumul este completat de Kylian Mbappe, care a marcat 28 de goluri in acest sezon si a castigat Cupa si Supercupa Frantei si Robert Lewandowski, ce a reusit 31 de goluri si a castigat Bundesliga si Campionatul Mondial al Cluburilor. Polonezul era principalul favorit in sezonul trecut, insa e greu de crezut ca ii va putea depasi ca performante pe cei doi francezi din fata sa, mai ales ca Polonia nu este o super-putere. In orice caz, un triumf al Frantei i-ar aduce, aproape sigur, pe unul dintre Kante sau Mbappe in pozitia victoriei.

Surpriza din top 10 este Ruben Dias. Fundasul portughez este pe locul 6 in clasament, dupa un sezon in care a reusit 17 meciuri fara gol primit si a castigat Premier League si Cupa Ligii.

Clasamentul:

1. N'golo Kante - Chelsea

2. Kylian Mbappe - PSG

3. Robert Lewandowski - Bayern

4. Kevin De Bruyne - Manchester City

5. Leo Messi - FC Barcelona

6. Ruben Dias - Manchester City

7. Romelu Lukaku - Inter

8. Karim Benzema - Real Madrid

9. Phil Foden - Manchester City

10. Cristiano Ronaldo - Juventus

11. Erling Braut Haaland - Borussia

12. Ilkay Gundogan - Manchester City

13. Mason Mount - Chelsea

14. Bruno Fernandes - Manchester United

15. Harry Kane - Tottenham

16. Luis Suarez - Atletico

17. Jadon Sancho - Borussia

18. Thomas Muller - Bayern

19. Gerard Moreno - Villarreal

20. da Silva Neymar - PSG