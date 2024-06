Cu patru zile înaintea meciului de deschidere de la EURO 2024, contra Scoției, naționala Germaniei a avut parte de un antrenament deschis la Herzogenaurach, în fața a aproximativ 4.000 de suporteri, relatează presa germană.

Presa germană scrie despre o altercație apărută în timpul antrenamentului între atacantul Niclas Fullkrug și fundașul Antonio Rudiger. Cei doi au fost aproape chiar de un conflict fizic, însă au fost opriți de antrenorul secund Sandro Wagner.

Bild susține că respectivul conflict a apărut la un exercițiu pentru centrări. Fullkrug și Rudiger au fost adversari direcți, iar fundașul lui Real Madrid a avut câteva intervenții mai dure, punându-l la pământ pe atacantul Borussiei Dortmund.

Fullkrug ar fi început să îl înjure pe Rudiger, iar cei doi s-ar fi îmbrâncit. "Au fost aproape să se lovească, însă asistentul Sandro Wagner a intervenit și i-a despărțit pe cei doi. La scurt timp s-a luat o pauză de hidratare, iar ambii jucătorii erau în continuare supărați. Rudiger a început apoi să aplaude ironic", scriu germanii.

Sursa citată precizează că Sandro Wagner a încercat să îl calmeze pe Rudiger, iar fundașul lui Real Madrid a continuat antrenamentul separat de echipă, alături de un preparator fizic, "cel mai probabil pentru a se calma".

Presa germană este și ea surprinsă de conflictul apărut între Fullkrug și Rudiger, ambii în vârstă de 31 de ani, adversari în finala Champions League de pe 1 iunie: "Cei doi se înțeleg de obicei chiar foarte bine. Se cunosc de la naționalele de juniori ale Germaniei, iar Fullkrug chiar îl trecea pe Rudiger pe lista colegilor cu care se înțelege cel mai bine din lot. Totuși, în acest episod, lucrurile au stat puțin diferit...".

There was a heated altercation between Niclas Füllkrug and Antonio Rüdiger in today's session. During a training game, both were direct opponents. Rüdiger kept holding the striker, pulling him down. After a strong tackle, Füllkrug lied on the ground, cursing at Rüdiger and… pic.twitter.com/Ue1qBkSqdB