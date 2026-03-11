Pep Guardiola a fost criticat de una dintre cele mai importante publicații din Spania după partida Real Madrid - Manchester City 3-0, contând pentru turul optimilor din Liga Campionilor.

Pep Guardiola, criticat de AS după Real Madrid - Manchester City 3-0

Aritz Gabilondo, redactorul-șef al publicației AS, a semnat o opinie concisă despre tehnicianul catalan. Jurnalistul spaniol a subliniat despre Guardiola că se transformă negativ atunci când echipa sa joacă pe Santiago Bernabeu.

„Cruyff intra în panică de fiecare dată când vizita Bernabeu și același lucru se poate spune și despre Guardiola. Maestrul și discipolul, în epoci diferite și în contexte fotbalistice diferite, au comis erori manageriale pe Bernabeu care pot fi înțelese doar prin iubire de sine necondiționată. Simpla trecere prin Madrid nu le-a fost suficientă; trebuiau să inventeze ceva în cea mai nepotrivită zi.

De data aceasta, Pep a decis să joace împotriva lui Real Madrid fără linie de mijloc. L-a lăsat în pace pe Rodri, Bernardo a jucat pe postul de mijlocaș ofensiv – sau nici măcar atât – iar restul erau atacanți, inclusiv două extreme, unul dintre ei Savinho, de departe cel mai slab jucător din echipă, care a fost înlocuit la pauză după o altă încercare nereușită a lui Guardiola de a-l resuscita.

Guardiola, comparat cu un cub de zahăr

Pep a trecut de la a fi un manager detestat de fiecare dată când punea piciorul pe Bernabeu, mai ales în timpul erei lui Mourinho, la un om ușor de manipulat care începe prin a-i flata pe toți în conferința de presă din ziua precedentă și sfârșește prin a se topi - el și experimentele lui - ca un cub de zahăr atunci când mingea începe să se rostogolească. Doar un miracol în manșa secundă poate salva situația. Cel mai bun manager din istorie; cel mai transformat când pășește pe terenul Bernabeu”, a notat Gabilondo pe site-ul AS.

Real Madrid a învins-o miercuri seara, pe teren propriu, scor 3-0, pe Manchester City, în primul tur al optimilor din Liga Campionilor. Golurile au fost marcate în prima repriză de către Federico Valverde în minutele 20, 27 și 42.