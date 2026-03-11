Fede Valverde la superlativ! Cum a reacționat UEFA după hat-trick-ul starului de la Real Madrid

Fede Valverde la superlativ! Cum a reacționat UEFA după hat-trick-ul starului de la Real Madrid Liga Campionilor
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fede Valverde a avut o seară incredibilă pe „Santiago Bernabeu”.

Real Madrid s-a impus în fața lui Manchester City, scor 3-0, în meciul tur din „optimile” Champions League.

Pentru „Los Blancos” Fede Valverde a făcut diferența cu un hat-trick. Uruguayanul a înscris în minutele 20, 27 și 42.

Postarea paginii UEFA Champions League imediat după victoria lui Real Madrid 

Fede Valverde a avut o prestație greu de egalat. Mjlocașul a deschi scorul în minutul 20, în urma unei lansări a lui Courtois la care și-a lăsat mult în urmă adversarul și l-a driblat pe Donnarumma.

Uruguayanul a reușit „dubla” șapte minute mai târziu, când l-a învins pe portarul italian cu un șut la colțul lung.

Valverde a realizat „tripla” în urma unei faze la care l-a ridicularizat pe Guehi cu un „sombrero” și a înscris cu un șut din prima.

Pagina de X a celor de la UEFA Champions League nu putea să nu scoată în evidență o astfel de performanță și a avut un mesaj special pentru jucătorul uruguayan la finalul partidei.

„Fede Valverde a strălucit la Madrid”, a fost mesajul de pe contul oficial al UEFA Champions League.

Mijlocașul de 27 de ani are 39 de partide jucate în acest sezon în tricoul lui Real Madrid, marcând șase goluri și a oferind 12 pase decisive.

120 de milioane de euro este cota lui Fede Valverde, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

