Fede Valverde la superlativ! Cum a reacționat UEFA după hat-trick-ul starului de la Real Madrid

Real Madrid s-a impus în fața lui Manchester City, scor 3-0, în meciul tur din „optimile” Champions League.

Pentru „Los Blancos” Fede Valverde a făcut diferența cu un hat-trick. Uruguayanul a înscris în minutele 20, 27 și 42.

Postarea paginii UEFA Champions League imediat după victoria lui Real Madrid

Fede Valverde a avut o prestație greu de egalat. Mjlocașul a deschi scorul în minutul 20, în urma unei lansări a lui Courtois la care și-a lăsat mult în urmă adversarul și l-a driblat pe Donnarumma.

Uruguayanul a reușit „dubla” șapte minute mai târziu, când l-a învins pe portarul italian cu un șut la colțul lung.

Valverde a realizat „tripla” în urma unei faze la care l-a ridicularizat pe Guehi cu un „sombrero” și a înscris cu un șut din prima.

Pagina de X a celor de la UEFA Champions League nu putea să nu scoată în evidență o astfel de performanță și a avut un mesaj special pentru jucătorul uruguayan la finalul partidei.

„Fede Valverde a strălucit la Madrid”, a fost mesajul de pe contul oficial al UEFA Champions League.