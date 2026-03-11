De nicăieri! Ce a spus Pep Guardiola înaintea meciului cu Real Madrid: „O să îmi lipsească”

De nicăieri! Ce a spus Pep Guardiola înaintea meciului cu Real Madrid: „O să îmi lipsească” Fotbal extern
Pep Pep Guardiola a avut un discurs neașteptat înaintea duelului cu Real Madrid din Champions League.

Partida Real Madrid - Manchester City, din turul „optimilor” Champions League, va avea loc miercuri, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Pep Guardiola se afla în fața unui nou duel cu Real Madrid, pe care a întâlnit-o de 28 de ori în cariera sa de antrenor. 

Pep Guardiola cu gândul la retragere?! „O să îmi lipsească”

Antrenorul lui Manchester City a vorbit despre plăcerea de a face parte dintr-un meci tare din Champions League sau din Premier League.

Pep Guardiola a dezvăluit că îi va fi dor de atmosfera de pe cele mai importante stadioane, dar și de presiune aparte pe care ți-o oferă astfel de dueluri în fotbal.

„Îmi va lipsi faptul că nu voi mai merge pe Camp Nou, îmi va lipsi Bayern Munchen – sper că vom merge mai departe și vom juca acolo – și îmi vor lipsi toate acestea atunci când mă voi opri și mă voi retrage. 

Îmi vor lipsi aceste seri, pentru că sunt atât de speciale. Îmi va lipsi și Selhurst Park, îl iubesc. Premier League, aceste stadioane.”, a spus Pep Guardiola, înaintea unui nou duel cu Real Madrid.

De-a lungul carieri sale de antrenor, Pep Guardiola a fost pe banca lui FC Barcelona, Bayern Munchen și Manchester City. 

Catalanul a avut de departe cea mai longevivă perioadă ca tehnician al „cetățenilor”, unde a stat aproape zece ani.

Real Madrid - Manchester City, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00

Real Madrid se află pe poziția a doua în La Liga, la patru puncte de liderul Barcelona și vine după victoria 2-1 din meciul cu Celta Vigo.

„Los Balncos” au trecut de Benfica în play-off-ul Champions League, 3-1 la general, după ce au încheiat faza ligii pe locul 9.

De cealaltă parte, Manchester City s-a calificat direct în „optimile” Champions League după ce s-a clasat pe poziția a 8-a. 

„Cetățenii” vin după victoria cu 3-1 în fața lui Newcastle din FA Cup și se află pe locul doi în Premier League, la șapte puncte de liderul Arsenal.

Cele două formații s-au întâlnit ultima oară chair în faza ligii din această stagiune, iar în meciul din decembre echipa lui Pep Guardiola s-a impus cu 2-1.

