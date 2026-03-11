De nicăieri! Ce a spus Pep Guardiola înaintea meciului cu Real Madrid: „O să îmi lipsească”

Partida Real Madrid - Manchester City, din turul „optimilor” Champions League, va avea loc miercuri, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Pep Guardiola se afla în fața unui nou duel cu Real Madrid, pe care a întâlnit-o de 28 de ori în cariera sa de antrenor.

Pep Guardiola cu gândul la retragere?! „O să îmi lipsească”

Antrenorul lui Manchester City a vorbit despre plăcerea de a face parte dintr-un meci tare din Champions League sau din Premier League.

Pep Guardiola a dezvăluit că îi va fi dor de atmosfera de pe cele mai importante stadioane, dar și de presiune aparte pe care ți-o oferă astfel de dueluri în fotbal.

„Îmi va lipsi faptul că nu voi mai merge pe Camp Nou, îmi va lipsi Bayern Munchen – sper că vom merge mai departe și vom juca acolo – și îmi vor lipsi toate acestea atunci când mă voi opri și mă voi retrage.

Îmi vor lipsi aceste seri, pentru că sunt atât de speciale. Îmi va lipsi și Selhurst Park, îl iubesc. Premier League, aceste stadioane.”, a spus Pep Guardiola, înaintea unui nou duel cu Real Madrid.