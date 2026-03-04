Arsenal a câștigat meciul din deplasarea de la Brighton, scor 1-0, și a făcut un pas mare spre titlul din Premier League, în contextul în care rivala Manchester City s-a împiedicat pe teren propriu.

Bukayo Saka a marcat unicul gol al partidei, ajutat de o deviere, și a adus trei puncte mari pentru echipa lui Mikel Arteta.

Arsenal mai face un pas spre titlu! Cum arată clasamentul din Premier League

”Cetățenii” lui Pep Guardiola au remizat acasă cu Nottingham Forest, una dintre echipele aflate în zona retrogradării, scor 2-2. În acest moment, diferența dintre Arsenal și Manchester City este de șapte puncte, în contextul în care ”tunarii” au un meci în plus.

Arsenal are 67 de puncte și pare favorită clară la titlu în acest moment. Cele două se vor înfrunta și în meciul direct în luna aprilie, dar până atunci ”tunarii” trebuie să-și păstreze avansul în fruntea clasamentului.

În următoarea rundă din Premier League, Arsenal va juca pe teren propriu cu Everton, în timp ce Manchester City se va duela cu altă echipă care se luptă în zona retrogradării, West Ham.

Pentru Arsenal, acesta poate fi un sezon istoric. Titlul în Premier League este așteptat de ”tunari” de 22 de ani. În 2004, când echipa pregătită atunci de Arsene Wenger câștiga titlul, clubul juca pe ”bătrânul” Highbury, demolat după apariția stadionului Emirates.

