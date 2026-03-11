Real Madrid - Manchester City, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00! Duelul serii în Champions League: echipele probabile

Partida Real Madrid - Manchester City, din turul „optimilor” Champions League, va avea loc miercuri, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Real Madrid - Manchester City, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00

Real Madrid se află pe poziția a doua în La Liga, la patru puncte de liderul Barcelona și vine după victoria 2-1 din meciul cu Celta Vigo.

„Los Balncos” au trecut de Benfica în play-off-ul Champions League, 3-1 la general, după ce au încheiat faza ligii pe locul 9.

De cealaltă parte, Manchester City s-a calificat direct în „optimile” Champions League după ce s-a clasat pe poziția a 8-a.

„Cetățenii” vin după victoria cu 3-1 în fața lui Newcastle din FA Cup și se află pe locul doi în Premier League, la șapte puncte de liderul Arsenal.

Cele două formații s-au întâlnit ultima oară chair în faza ligii din această stagiune, iar în meciul din decembre echipa lui Pep Guardiola s-a impus cu 2-1.

Echipele probabile: