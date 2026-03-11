Real Madrid - Manchester City, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00! Duelul serii în Champions League: echipele probabile

Real Madrid - Manchester City, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00! Duelul serii în Champions League: echipele probabile Liga Campionilor
Real Madrid - Manchester City se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Champions LeagueReal MadridManchester CityhaalandPep GuardiolaViniciusMbappe
Partida Real Madrid - Manchester City, din turul „optimilor” Champions League, va avea loc miercuri, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Real Madrid - Manchester City, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00

Real Madrid se află pe poziția a doua în La Liga, la patru puncte de liderul Barcelona și vine după victoria 2-1 din meciul cu Celta Vigo.

„Los Balncos” au trecut de Benfica în play-off-ul Champions League, 3-1 la general, după ce au încheiat faza ligii pe locul 9.

De cealaltă parte, Manchester City s-a calificat direct în „optimile” Champions League după ce s-a clasat pe poziția a 8-a. 

„Cetățenii” vin după victoria cu 3-1 în fața lui Newcastle din FA Cup și se află pe locul doi în Premier League, la șapte puncte de liderul Arsenal.

Cele două formații s-au întâlnit ultima oară chair în faza ligii din această stagiune, iar în meciul din decembre echipa lui Pep Guardiola s-a impus cu 2-1.

Echipele probabile:

  • Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Guler; G. Garcia, Vinicius Jr
  • Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Bernardo, Rodri, O’Reilly; Semenyo, Haaland, Marmoush

Mbappe, OUT pentru meciul cu Manchester City 

Cei din staff-ul lui Real Madrid nu își doresc să forțeze revenirea lui Kylian Mbappe, pentru a nu risca o accidentare și mai gravă, astfel că starul francez nu va disponibil pentru meciul de pe „Santiago Bernabeu” cu echipa lui Pep Guardiola, informează AS.

Astfel că, madrilenii vor trebui să se descurce fără golgheterul lor, și rămâne de văzut dacă Mbappe va fi disponibil pentru meciul din retur.

Cifrele lui Kylian Mbappe în tricoul lui Real Madrid din acest sezon sunt fabuloase: 38 de goluri și șase assist-uri în 33 de meciuri.

200 de milioane de euro este cota starului francez, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

