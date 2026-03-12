Cea mai titrată echipă din istoria UCL a condus cu 3-0 la pauză, spre uimirea tuturor celor care se așteptau la un duel echilibrat pe "Santiago Bernabeu".
Imaginile serii în Real Madrid - Manchester City. Cum a fost surprins Pep Guardiola
Federico Valverde (27 de ani) a fost de neoprit în prima repriză, acesta a semnat un hat-trick după ce a înscris în minutele 20, 27 și 42. În galeria foto de mai jos puteți vedea cum a reacționat Pep Guardiola pe durata primelor 45 de minute.
Valverde a reușit astfel să bifeze prima "triplă" a carierei. Mijlocașul din Uruguay mai avea la activ o "dublă", în februarie 2023. El a punctat de două ori în meciul Real Madrid - Al Hilal, scor 5-3, în finala Campionatului Mondial al Cluburilor.
Real Madrid s-a revanșat în acest duel pentru eșecul din faza principală. În luna decembrie, Manchester City a câștigat duelul cu Real Madrid, scor 2-1.
Returul din optimi se va disputa peste mai puțin de o săptămână, pe 17 martie, la Manchester. Toate meciurile din UEFA Champions League pot fi urmărite în format LIVE BLOG pe site-ul www.sport.ro.