Cea mai titrată echipă din istoria UCL a condus cu 3-0 la pauză, spre uimirea tuturor celor care se așteptau la un duel echilibrat pe "Santiago Bernabeu".

Imaginile serii în Real Madrid - Manchester City. Cum a fost surprins Pep Guardiola

Federico Valverde (27 de ani) a fost de neoprit în prima repriză, acesta a semnat un hat-trick după ce a înscris în minutele 20, 27 și 42. În galeria foto de mai jos puteți vedea cum a reacționat Pep Guardiola pe durata primelor 45 de minute.