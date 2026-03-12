FOTO Imaginile serii din Real Madrid - Manchester City. Cum a fost surprins Pep Guardiola în timp ce echipa sa era demolată

Imaginile serii din Real Madrid - Manchester City. Cum a fost surprins Pep Guardiola în timp ce echipa sa era demolată Liga Campionilor Pep Guardiola, în Real Madrid - Manchester City / Foto IMAGO
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Real Madrid a avut o primă repriză de vis în duelul cu Manchester City din optimile UEFA Champions League.

TAGS:
Real MadridManchester CityPep Guardiola
Din articol

Cea mai titrată echipă din istoria UCL a condus cu 3-0 la pauză, spre uimirea tuturor celor care se așteptau la un duel echilibrat pe "Santiago Bernabeu".

Imaginile serii în Real Madrid - Manchester City. Cum a fost surprins Pep Guardiola

Federico Valverde (27 de ani) a fost de neoprit în prima repriză, acesta a semnat un hat-trick după ce a înscris în minutele 20, 27 și 42. În galeria foto de mai jos puteți vedea cum a reacționat Pep Guardiola pe durata primelor 45 de minute.

  • Imago1074071850
×
Pep Guardiola, în Real Madrid - Manchester City / Foto IMAGO
Pep Guardiola, în Real Madrid - Manchester City / Foto IMAGO
Pep Guardiola, în Real Madrid - Manchester City / Foto IMAGO
Pep Guardiola, în Real Madrid - Manchester City / Foto IMAGO
ÎNAPOI LA ARTICOL

Valverde a reușit astfel să bifeze prima "triplă" a carierei. Mijlocașul din Uruguay mai avea la activ o "dublă", în februarie 2023. El a punctat de două ori în meciul Real Madrid - Al Hilal, scor 5-3, în finala Campionatului Mondial al Cluburilor.

Real Madrid s-a revanșat în acest duel pentru eșecul din faza principală. În luna decembrie, Manchester City a câștigat duelul cu Real Madrid, scor 2-1.

Returul din optimi se va disputa peste mai puțin de o săptămână, pe 17 martie, la Manchester. Toate meciurile din UEFA Champions League pot fi urmărite în format LIVE BLOG pe site-ul www.sport.ro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Tragedie la metrou în București. O persoană a murit după ce a fost prinsă sub o garnitură în stația Piața Unirii
Tragedie la metrou în București. O persoană a murit după ce a fost prinsă sub o garnitură în stația Piața Unirii
ULTIMELE STIRI
Donald Trump, anunț de ultimă oră despre participarea Iranului la Cupa Mondială
Donald Trump, anunț de ultimă oră despre participarea Iranului la Cupa Mondială
Avion privat pentru Reghecampf! Dezvăluirea senzațională a arabilor
Avion privat pentru Reghecampf! Dezvăluirea senzațională a arabilor
Pe cine consideră Florin Prunea cei mai buni portari români din istorie. Ce a spus despre Bogdan Stelea
Pe cine consideră Florin Prunea cei mai buni portari români din istorie. Ce a spus despre Bogdan Stelea
Fostul portar din Superliga e dorit de un gigant din Elveția! Se bate pe transfer cu un star mondial
Fostul portar din Superliga e dorit de un gigant din Elveția! Se bate pe transfer cu un star mondial
ACUM Gloria Bistrița - Rapid, derby pentru locul 1 în Liga Florilor, EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena!
ACUM Gloria Bistrița - Rapid, derby pentru locul 1 în Liga Florilor, EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
”Am semnat încetarea contractului!” Mihai Stoica a făcut anunțul după numirea lui Mirel Rădoi

”Am semnat încetarea contractului!” Mihai Stoica a făcut anunțul după numirea lui Mirel Rădoi

Spaniolii l-au desființat pe Guardiola după ce Real Madrid a spulberat-o pe City

Spaniolii l-au desființat pe Guardiola după ce Real Madrid a spulberat-o pe City

”V-ați gândit să demisionați?” MM Stoica, OUT de la FCSB

”V-ați gândit să demisionați?” MM Stoica, OUT de la FCSB

Gigi Becali e sincer: ”Regret că nu l-am luat la FCSB”

Gigi Becali e sincer: ”Regret că nu l-am luat la FCSB”

FCSB și-a ales stadionul pe care va juca în play-out! Arena Națională trece de la Metaloglobus la Metallica

FCSB și-a ales stadionul pe care va juca în play-out! Arena Națională trece de la Metaloglobus la Metallica

Premieră pentru fotbalul românesc! Gigi Becali pregătește un buget fabulos de transferuri la FCSB

Premieră pentru fotbalul românesc! Gigi Becali pregătește un buget fabulos de transferuri la FCSB



Recomandarile redactiei
Donald Trump, anunț de ultimă oră despre participarea Iranului la Cupa Mondială
Donald Trump, anunț de ultimă oră despre participarea Iranului la Cupa Mondială
Avion privat pentru Reghecampf! Dezvăluirea senzațională a arabilor
Avion privat pentru Reghecampf! Dezvăluirea senzațională a arabilor
Planul diabolic al Iranului pentru „trădătoarele de țară“: scenariul luat în calcul de regimul de la Teheran
Planul diabolic al Iranului pentru „trădătoarele de țară“: scenariul luat în calcul de regimul de la Teheran
Primul meci la care a fost surprins Elias Charalambous după plecarea de la FCSB
Primul meci la care a fost surprins Elias Charalambous după plecarea de la FCSB
Pe cine consideră Florin Prunea cei mai buni portari români din istorie. Ce a spus despre Bogdan Stelea
Pe cine consideră Florin Prunea cei mai buni portari români din istorie. Ce a spus despre Bogdan Stelea
Alte subiecte de interes
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
"Nu-i va plăcea că am spus asta". Ce i-a cerut Pep Guardiola lui Erling Haaland
"Nu-i va plăcea că am spus asta". Ce i-a cerut Pep Guardiola lui Erling Haaland
Pep Guardiola a dezvăluit ce se întâmplă cu Kevin de Bruyne: ”Clubul m-a informat”
Pep Guardiola a dezvăluit ce se întâmplă cu Kevin de Bruyne: ”Clubul m-a informat”
CITESTE SI
Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO

stirileprotv Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Doi membri ai clanului Cîrpaci au dus un bărbat cu forța în Germania și l-au obligat să le dea un rinichi

stirileprotv Doi membri ai clanului Cîrpaci au dus un bărbat cu forța în Germania și l-au obligat să le dea un rinichi

NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

stirileprotv NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!