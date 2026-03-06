Real Madrid se gândește de acum ce mutări să facă în vară, la finalul acestui sezon, în următoarea campanie de transferuri. Își dorește să îl transfere vara viitoare și pe Erling Haaland (25 de ani) de la Manchester City!

Atacantul norvegian este văzut de președintele Florentino Perez drept un potențial salvator al ”Los Blancos”. La rândul său, Haaland consideră că a îmbrăca tricoul celor de la Real Madrid reprezintă obiectivul principal al carierei sale.

Erling Haaland, atacantul lui Manchester City, dorit de Real Madrid

Însă, în ciuda dorinței lui Erling Haaland, Florentino Perez nu va avea deloc o misiune ușoară. Contractul norvegianului cu Manchester City este valabil până în vara anului 2034!

Ținând cont de angajamentul lui Haaland, este de așteptat ca oameni din conducerea celor de la Manchester City să nu renunțe la golgheterul lor decât pentru foarte mulți bani. Totuși, se pare că Pep Guardiola este categoric!

Pep Guardiola nu acceptă trecerea lui Erling Haaland la Real Madrid

Conform informațiilor publicației El Nacional, Guardiola i-a cerut lui Haaland să nu se gândească la trecerea la Real Madrid, pentru că îl dorește în continuare în lotul său, în Premier League.

Cota de piață a vârfului este estimată de site-ul de specialitate Transfermarkt la 200 de milioane de euro. Doar Lamine Yamal și Kylian Mbappe au o valoare identică.