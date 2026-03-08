Pep Guardiola are probleme! Ce s-a întâmplat după Newcastle – Manchester City

Manchester City s-a impus cu 3-1 în fața lui Newcastle, într-un meci din „optimile” FA Cup, care a putut fi urmărit pe VOYO.

„Cetățenii” s-au calificat mai departe și își așteaptă adversarul din „sferturile” competiției, dar Pep Guardiola a fost „taxat” în urma gesturilor din timpul partidei.

Pep Guardiola, suspendat după duelul cu Newcastle: meciurile pe care le ratează

Antrenorul formației din Manchester a avut o reacție exagerată după ce centralul partidei nu a acordat lovitură liberă la un presupus fault asupra lui Doku.

Arbitrul i-a arătat cartonașul galben lui Guardiola, iar pentru că a ajuns la al șaselea avertisment în acest sezon, în competițiile interne, va fi suspendat pentru următoarele două partide din Premier League.