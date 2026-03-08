Pep Guardiola are probleme! Ce s-a întâmplat după Newcastle – Manchester City

Pep Guardiola are probleme! Ce s-a întâmplat după Newcastle – Manchester City Premier League
Pep Guardiola are probleme după partida cu Newcastle din FA Cup.

Manchester City s-a impus cu 3-1 în fața lui Newcastle, într-un meci din „optimile” FA Cup, care a putut fi urmărit pe VOYO.

„Cetățenii” s-au calificat mai departe și își așteaptă adversarul din „sferturile” competiției, dar Pep Guardiola a fost „taxat” în urma gesturilor din timpul partidei.

Pep Guardiola, suspendat după duelul cu Newcastle: meciurile pe care le ratează

Antrenorul formației din Manchester a avut o reacție exagerată după ce centralul partidei nu a acordat lovitură liberă la un presupus fault asupra lui Doku.

Arbitrul i-a arătat cartonașul galben lui Guardiola, iar pentru că a ajuns la al șaselea avertisment în acest sezon, în competițiile interne, va fi suspendat pentru următoarele două partide din Premier League.

Astfel că, Tehnicianul nu va putea sta pe banca tehnică în duelurile cu West Ham și Chelsea.

Suspendarea nu se aplică pentru partide din Cupa Ligii, iar Pep Guardiola va fi pe bancă în finala cu Arsenal.

Manchester City este pe locul secund în Premier League, la șapte puncte de liderul Arsenal, dar și cu un meci mai puțin.

