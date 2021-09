Sir Alex Ferguson a vorbit despre rolul pe care l-a avut în revenirea lui Cristiano Ronaldo la United 

După trei sezoane în Italia, Cristiano Ronaldo (36 ani) nu a mai vrut să continue alături de Juventus. Așa că starul portughez și-a desemnat agentul să îi caute un alt club pentru a porni în o nouă aventură.

Prima echipă interesantă de serviciile deținătorului a cinci Baloane de Aur a fost Manchester City, chiar dacă Ronaldo și Guardiola și-au împărțit niște replici în El Clasico în urmă cu ceva ani. Însă, când a aflat această veste, Sir Alex Ferguson i-a contactat pe conducătorii lui United pentru a le specifica oportunitatea pe care o reprezintă revenirea lui Cristiano pe Old Trafford.

„Mai mulți oameni și-au adus contribuția pentru a-l aduce pe Ronaldo înapoi la Manchester United. Eu am contribuit pentru că am știut că el vrea cu adevărat să vină aici și asta a fost important.

Nu pot spune că este ceva emoționant, dar este incitant și este o ușurare în același timp, pentru că nu puteam să-mi închipui cum ar putea el să joace pentru Manchester City. De asta am făcut pașii necesari pentru a ne asigura că vine aici. Eu am vorbit cu cei din familia Glazer și apoi s-a făcut transferul”, a declarat Sir Alex Ferguson pentru Viaplay.

