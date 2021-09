N-are timp de pierdut! Cristiano Ronaldo, gol în start de meci chiar în ziua în care l-a egalat pe Iker Casillas 

Cristiano Ronaldo a ajuns azi, cu ocazia partidei Young Boys - Manchester United, la cel de-al 177-lea meci jucat în Liga Campionilor.

Portughezul l-a egalat astfel pe primul loc al aparițiilor în UCL pe Iker Casillas, fostul portar de la Real Madrid și coechipier al lui CR 7, 177 de partide.

Pe locul secund se află Xavi (151 de partide între 1998 și 2015), iar pe treapta a treia a podiumului se situează Lionel Messi.

The first goal of the Champions League season, and No. 1️⃣3️⃣5️⃣ in the competition for Cristiano ????

(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/B0ORlb5V8k