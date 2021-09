Gest superb al lui Ronaldo înainte de startul meciului cu Young Boys, după ce un steward a fost lovit cu mingea în față 

„Diavolii roșii” se așteaptă la un sezon bun după revenirea lui Cristiano Ronaldo pe Old Trafford. Este deja cunoscut faptul că Champions League este competiția în care îi place cel mai mult să marcheze și fiecare meci e o provocare pentru el.

Înainte de startul meciului cu Young Boys, când echipele se aflau la încălzire, un steward a fost lovit în față de un balon șutat de Cristiano Ronaldo. Superstarul portughez nu a rămas indiferent și a mers imediat să verifice în ce stare se afla acesta.

A steward got hit by a strike from Ronaldo during the warm up. Ronaldo jumps the barrier to check on them while they receive medical attention #MUFC #YBMUN #UCL pic.twitter.com/e4oAUE0H6X