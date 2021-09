Reacția lui Cristiano Ronaldo după înfrângerea cu Young Boys. Manchester United a pierdut în ultimul minut 

Cristiano Ronaldo a marcat pentru Manchester United, reușind al treilea gol în două partide, de când a revenit la formația din Premier League.

Golul starului portughez nu a fost suficient pentru a aduce victoria formației antrenată de Solskjaer, iar elvețienii au obținut primele trei puncte în grupele Ligii Campionilor datorită reușitelor lui Nagamaleu și lui Jordan Siebatcheu care a înscris în minutul 95.

"N-a fost rezultatul pe care ni l-am dorit, dar acum e timpul să ne recuperăm și să ne concentrăm pe meciul următor", a fost mesajul transmis de Cristiano Ronaldo pe contul de Instagram, după meci.

Wasn't the result we wanted, but now it’s time to recover well and focus on the next game!???????????????? #mufc pic.twitter.com/J97WdtIylR