Ministrul roman al sportului din Franta a reactionat dupa scandalul de la Paris: "Sportivii au luat o decizie istorica!" Ce spun vedetele lui PSG despre acest incident

Brigada romana de arbitri de la meciul PSG-Istanbul BB a fost acuzata de rasism la adresa antrenorului secund al turcilor, Webo.

Din acest motiv, fotbalistii echipei turce nu au vrut sa continue partida, iar aceasta a fost amanata pentru ziua de miercuri.

Ministrul francez al sportului, romanca Roxana Maracineanu, a reactionat in legatura cu acest incident. Ea a felicitat hotararea celor doua echipe de a nu mai continua meciul si a condamnat atitudinea arbitrilor romani, pe care a calificat-o drept inacceptabila.

"In aceasta seara, sportivii au luat o decizie istorica in fata unei atitudini pe care au considerat-o inacceptabila. O expresie a rasismului obisnuit. Asteptam rezultatele anchetei, dar nu pot decat sa salut simbolismul puternic al gestului lor si solidaritatea lor", a scris ea pe Twitter.

Ce soir des sportifs, des athlètes ont pris une décision historique face à une attitude qu’ils ont jugée inacceptable. Une expression de racisme ordinaire.

Nous attendons les résultats de l’enquête mais je ne peux que saluer la symbolique forte de leur geste et leur solidarité — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) December 8, 2020

De asemenea, si oficialii campioanei Frantei au transmis un comunicat in care au transmis ca rasismul este impotriva valorilor pe care parizienii le-au promovat in ultimii 15 ani, timp in care clubul francez a luptat activ pentru combaterea acestui flagel.

"Orice forma de rasism contravine valorilor pe care le au clubul, presedintele, staful si jucatorii sai. De peste 15 ani, PSG a facut din lupta impotriva oricarei forme de discriminare un razboi permanent. Clubul este in prezent implicat in lupta impotriva oricarei forme de violente si discriminare", se arata in comunicatul transmis de parizieni pe site-ul oficial al clubului.

Si vedetele echipei antrenate de Thomas Tuchel, Neymar si Mbappe, au transmis pe retelele de socializare mesaje de combatere a oricarei forme de rasism.

SAY NO TO RACISM. ❌❌❌ M.WEBO WE ARE WITH YOU. ✊???? — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 8, 2020

BLACK LIVES MATTER ✊????✊????✊????✊???? pic.twitter.com/Y6114EFMFO — Neymar Jr (@neymarjr) December 8, 2020