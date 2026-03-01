Campionii s-au impus clar pe arena „Francisc Neuman” în etapa a 29-a a Superligii, grație dublei reușite de Mihai Lixandru și golurilor marcate de Juri Cisotti și Daniel Bîrligea. Gazdele, care au evoluat în inferioritate numerică din finalul primei reprize după eliminarea lui Richard Odada, au punctat prin Hakim Abdallah și Din Alomerovic. În ciuda acestui succes, campioana en-titre nu a reușit să evite o contraperformanță istorică, urmând să evolueze în premieră în play-out.

Obiectiv european obligatoriu pentru actualul staff

Imediat după finalul partidei, Gigi Becali, patronul echipei, a transmis că nu intenționează să facă modificări imediate pe banca tehnică, însă a trasat o linie clară pentru viitorul celor doi antrenori. Finanțatorul roș-albaștrilor a subliniat că prezența în cupele europene este nenegociabilă.

„Ăsta e câștigat, am văzut și programul, nu-mi fac probleme de asta. Ce este clar, nu se pune problema acum ca Charalambous și Pintilii să plece. Despre asta n-are rost să discutăm. Dar dacă echipa nu participă în nicio competiție europeană, vom schimba antrenorii.

E ultima zi în care vorbesc și nu vreau să fie titlu ca să aduc completări după. Dacă nu ne calificăm în Conference, atunci schimbăm antrenorii. Trebuie schimbat ceva. Uite, iau măsuri, vezi? Întăresc staff-ul tehnic”, a spus Gigi Becali la PrimaSport.