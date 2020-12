'Fortareata' Camp Nou a cazut dupa mai bine de sapte ani! Cea mai lunga serie din Champions League s-a rupt aseara!

Barcelona a pierdut ultimul meci al grupei G contra lui Juventus, scor 0-3.

Marti seara, catalanii au pierdut pentru prima data acasa in Champions League, dupa mai bine de sapte ani. Ultima infrangere pe teren propriu a avut loc pe 1 mai 2013, atunci cand Barca cu Messi in teren a pierdut cu 0-3 impotriva lui Bayern Munchen, echipa ce avea sa castige si competitia in ultimul act.

De la acel moment, Barcelona a avut 38 de meciuri fara infrangere pe Camp Nou, dintre care 34 de victorii si 4 egaluri, marcand in total 114 goluri.

Nu e singurul record negativ pe care Barcelona l-a inregistrat in partida de marti seara. Din sezonul 2007/2008, catalanii nu au mai terminat pe a doua pozitie a unei grupe de Champions League. De asemenea, e prima data in istorie cand Barcelona primeste doua goluri in primele douazeci de minute ale unui meci de Champions League.

IT'S ALL OVER! Ronaldo (x2) and McKennie help Juventus top their group and end Barcelona's record 38-game home unbeaten run in the #UCL. pic.twitter.com/0hvIDgAZzK — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 8, 2020