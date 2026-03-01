Pe stadionul „Francisc Neuman”, roș-albaștrii au început în forță. Mihai Lixandru a deschis scorul în minutul 11, iar șase minute mai târziu Hakim Abdallah a egalat.

Până la pauză, FCSB a mai punctat de două ori, prin Cisotti (25’) și din nou Lixandru (33’). În partea secundă, Daniel Bîrligea a făcut 4-1 în minutul 62, iar UTA a redus din diferență prin Alomerovic, în minutul 87.

Raul Rusescu: „Nu credeam că o să rostesc vreodată cuvintele astea”

La final, Raul Rusescu, fost atacant al FCSB, a avut un discurs apăsat.

„Am văzut trei sau patru underi pe teren, acțiuni, șuturi, goluri spectaculoase de la jucători de la care te așteptai mai puțin, precum Lixandru. Este o victorie importantă în consolidarea primului loc sub linie. Nu credeam că o să rostesc vreodată cuvintele astea. Contează pentru clasamentul din play-out și pentru a salva cât de cât imaginea dezastruoasă”, a spus Rusescu la GSP.

În urma acestui rezultat, FCSB a ajuns la 46 de puncte și va încheia sezonul regulat pe locul 7. UTA este pe 9, cu 42 de puncte.

Rusescu, fost internațional cu 12 selecții, a câștigat patru trofee alături de FCSB și a fost golgheterul SuperLigii în sezonul 2012/2013, cu 21 de reușite.